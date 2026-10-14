제천시, 내달 13일 '제4회 전국스포츠클럽 교류전' 개막

AI 핵심 요약beta
- 전국스포츠클럽 교류전이 13일부터 15일까지 제천에서 열린다
- 전국 16개 시도 103개 스포츠클럽이 10개 종목에서 경쟁한다
- 제천시체육회는 경기장과 안전관리 등 대회 준비에 총력을 다했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
제천시체육회, 경기장 안전관리·선수단 편의 지원 등 성공 개최 총력
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =전국의 스포츠클럽 선수와 관계자 등 4000여 명이 참가하는 대규모 스포츠 축제인 '제4회 전국스포츠클럽 교류전'이 다음 달 13일부터 15일까지 3일간 충북 제천시 일원에서 화려한 막을 올린다.
제천시체육회(회장 안성국)에 따르면 대한체육회가 주관하는 이번 대회에는 전국 16개 시도에서 103개의 지정스포츠클럽이 참가 신청을 마쳤다. 선수단은 총 10개 종목에 출전해 갈고닦은 기량을 겨루며 화합을 다질 예정이다.
제천시체육회는 성공적인 전국 단위 행사 개최를 위해 관계기관 및 종목단체와 손잡고 경기장 운영 계획, 시설 상태 점검, 안전관리 대책 마련, 선수단 편의 지원 등 대회 전반에 대한 준비 작업에 박차를 가하고 있다.
특히 전국 각지에서 방문하는 선수단이 가장 안전하고 쾌적한 환경에서 경기에 집중할 수 있도록 경기장별 현장 지원체계를 꼼꼼히 살피고 있다.
앞서 지난 6일 충청북도자치연수원에서 열린 대표자회의에서 논의된 종목별 경기 운영 방안과 협조사항도 세부 계획에 적극 반영했다.
안성국 제천시체육회장은 "전국의 스포츠클럽 선수단이 제천에서 정정당당하게 기량을 겨루고 소통과 화합을 나누는 뜻깊은 장이 되기를 바란다"며 "참가 선수단의 안전을 최우선으로 두고 남은 기간 세밀하게 점검해 완벽한 대회를 치러내겠다"고 강조했다.
제천시체육회는 남은 기간 경기장 시설과 종합 운영체계를 최종 점검하며 성공적인 대회를 위한 마지막 준비에 온 힘을 쏟고 있다.
choys2299@newspim.com