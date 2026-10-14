두라로지스틱스, 안양 정관장 레드부스터스와 공식 후원 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 두라로지스틱스는 14일 안양 정관장과 공식 후원 계약을 체결했다
- 2026-2027시즌 선수단 유니폼과 경기장 전광판에 회사 로고를 노출한다
- 두라로지스틱스는 스포츠 마케팅으로 대중 고객층 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 해외 1박2일 번개 배송으로 알려진 ㈜두라로지스틱스가 안양 정관장 프로농구단 '레드부스터스'와 2026-2027시즌 공식 후원 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 계약은 ㈜두라로지스틱스가 1998년 창업 이후 처음으로 프로 스포츠 구단과 맺는 스폰서십이다. ㈜두라로지스틱스는 구단 팬과 안양 정관장 아레나 방문객을 대상으로 브랜드 홍보를 진행할 방침이다.
계약 기간 동안 안양 정관장 선수단은 유니폼에 ㈜두라로지스틱스 로고를 달고 경기에 나선다. 또한 코트 내 LED 전광판 등을 통해 회사 홍보 영상과 로고가 노출될 예정이다.
㈜두라로지스틱스는 기존 산업 내 전문 매체 중심의 홍보 방식에서 벗어나 대중 스포츠 플랫폼으로 채널을 다변화하며 고객 스펙트럼을 넓히고 있다.
두라로지스틱스는 무역업, 국제물류 주선, 상업서류 송달, 이커머스, 풀필먼트(3PL) 등을 주요 업종으로 하며 중국, 미얀마, 캄보디아, 필리핀, 인도, 베트남 등 아시아 15개국에 지사를 운영 중이다.
컨테이너 대형 화물, 전자부품, 의류, 이주화물 등의 '번개 배송' 서비스를 시행하며 매년 10% 이상 성장세를 보이고 있으며, 2030년까지 매출 1천억 원 달성을 목표로 하고 있다.
김성호 ㈜두라로지스틱스 대표이사는 "안양 정관장과의 스폰서십을 통해 회사를 적극 홍보할 수 있는 계기가 마련되었다"며 "기업 이미지 제고를 통해 기존 B2B 화주뿐만 아니라 일반인들도 1박2일 특급 해외배송 서비스를 쉽게 이용할 수 있기를 바란다"고 말했다.
whitss@newspim.com