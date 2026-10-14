태영건설, 고창 덕산지구에 '고창 데시앙' 11월 분양...888가구 규모

AI 핵심 요약beta
- 태영건설은 14일 전북 고창군 덕산지구에 고창 데시앙을 다음달 분양한다고 밝혔다.
- 고창 데시앙은 전용면적 84~125㎡, 총 888가구 규모 공공·민간분양 단지다.
- 삼성전자 스마트허브단지 건설로 산업·주거 수요 유입이 기대된다.
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'3500억 투자' 삼성전자 스마트허브단지 인근
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 태영건설이 다음달 전북 고창군 고창읍 덕산지구에 '고창 데시앙'을 분양한다고 14일 밝혔다.
고창 데시앙은 덕산지구 B2·B3 블록에 들어서는 총 888가구 규모 공공·민간분양 아파트다. 전용면적별로는 ▲84㎡ 711가구 ▲104㎡ 101가구 ▲125㎡ 76가구다. B2블록에는 357가구, B3블록에는 531가구가 조성된다.
단지는 태영건설 컨소시엄이 시공을 맡았으며 '데시앙' 브랜드가 적용된다. 일부 중대형 평형을 제외하고 분양가상한제가 적용될 예정이다.
단지가 있는 덕산지구는 고창읍 덕산리 209-1번지 일대에 약 15만㎡ 부지로 공동주택과 단독주택을 합쳐 1211가구가 계획돼 있다. 주거시설과 함께 도로, 주차장, 공원·녹지, 준주거·업무시설이 조성된다.
특히 인근 고창 신활력산업단지에 삼성전자가 총 3500억원을 투자해 약 18만㎡ 규모로 스마트허브단지를 건설하고 있다. 덕산지구는 산업단지 확충에 따른 주거수요가 유입될 것으로 예상된다.
고창읍에는 행정, 쇼핑, 의료 생활을 위한 인프라도 갖춰져 있다. 고창군청을 비롯해 고창문화터미널, 하나로마트, 고창전통시장, 고창병원이 있다. 황윤석도서관, 고창실내체육관, 고창문화의전당 등 문화·여가시설도 인근에 있다.
단지 주변에는 도보로 통학할 수 있는 고창남초등학교와 고창중학교, 강호항공고등학교 등 학교도 있어 교육환경도 갖춰졌다.
주변 녹지도 갖춰져 있다. 인근에는 고창읍성, 고창자연마당, 노동저수지, 월곡근린공원이 있다. 덕산지구에는 공원 3개소와 녹지 4개소 확충이 계획돼 있다. 공원 및 녹지 면적은 총 2만8820 ㎡로 지구 전체 면적의 약 19%에 달한다.
견본주택은 전북 고창군 고창읍 읍내리 572-6 일원에 마련될 예정이다
분양 관계자는 "고창 데시앙은 기존 고창읍의 생활 인프라와 계획적으로 조성되는 신생활권의 장점을 함께 누릴 수 있다"며 "산업 기반 확대와 새로운 주거 공급이 맞물리면서 고창에서 새집을 찾는 실수요자들의 관심이 기대된다"고 말했다.
krawjp@newspim.com