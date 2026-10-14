동아ST·부산대병원, 스마트병동·해상의료 시스템 개발 협력

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티는 13일 부산대병원과 스마트병동 구축 협약을 체결했다
- 세 기관은 웨어러블 기반 해상의료 지원시스템 공동개발에 나선다
- 실시간 생체신호 분석과 의료진 연계로 해상 의료공백을 줄인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 지난 13일 부산대학교병원과 스마트병동 구축 및 인공지능(AI)·웨어러블 기반 해상의료 지원시스템 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
협약식에는 정재훈 동아에스티 사장, 김해영 부산대병원장, 김상수 진료부원장, 박정환 메쥬 사장, 홍성표 피플앤드테크놀러지 사장 등이 참석했다.
동아에스티는 부산대병원, 메쥬, 피플앤드테크놀러지와 웨어러블 심전도 모니터링 기기 'HiCardi M350'을 활용한 스마트병동 구축에 협력한다. 환자의 생체신호를 실시간으로 확인하고 이상징후를 조기에 발견하는 체계를 마련해 환자 안전과 의료진 업무 효율성을 높일 계획이다.
동아에스티는 사업 추진과 협력체계 구축을 지원한다. 부산대병원은 의료현장과 운영환경을 제공하고 시스템 적용 및 운영성과 평가를 맡는다. 메쥬는 환자 모니터링 솔루션과 시스템 구축·기술지원을, 피플앤드테크놀러지는 의료기기와 관련 시스템의 도입·설치·운영 지원을 담당한다.
해상의료 지원시스템은 동아에스티와 부산대병원, 메쥬가 공동개발한다. 원양선박 등 의료 접근성이 제한적인 환경에서 선원의 건강 상태를 모니터링하고, 이상징후 발생 시 의료진과 연계해 대응을 지원하는 시스템이다.
세 기관은 기기 자체에서 AI를 구동하는 온디바이스 AI와 웨어러블 의료기기를 기반으로 해상의료 지원 패키지를 개발한다. 생체신호 분석과 이상징후 탐지, 의료진 연계 기술을 고도화하고 진료기록 자동화, 실시간 다국어 번역, 의료 의사결정 지원 기술도 개발할 예정이다. 통신 대역폭이 낮거나 연결이 끊긴 환경에 대응하는 기술도 추진한다.
원양선박 등 실제 해상환경에서 임상적·기술적 실증을 진행하고, 의료기기 인허가와 국제인증, 글로벌 표준화에도 협력한다. 보건의료 연구개발사업의 공동기획과 유치도 추진할 계획이다.
공동개발 과정에서 동아에스티는 제품·서비스 기획과 제품화, 인허가, 국가 연구개발사업 추진을 지원한다. 부산대병원은 융합의학기술원을 중심으로 임상적 요구사항 도출과 연구개발 방향 설정, 현장 실증을 맡고, 메쥬 등 솔루션 업체는 의료기기와 생체신호 분석 기술, 플랫폼 개발을 담당한다.
동아에스티 관계자는 "의료 현장의 전문성과 기업의 기술력을 결합해 스마트병동 구축을 성공적으로 추진하고, 해상의료 지원시스템의 기술개발과 현장 실증을 통해 의료 사각지대 해소와 의료서비스의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com