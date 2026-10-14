송강, 1년 만에 국내 팬미팅 개최…'플레이, 송강'으로 팬들과 만난다

AI 핵심 요약beta
- 송강은 12월 5일 서울 코엑스아티움에서 국내 팬미팅을 개최한다.
- 이번 행사는 전역 후 약 1년 만에 팬들과 재회하는 자리다.
- 서울 공연 선예매는 28일, 일반 예매는 30일 시작한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 송강이 약 1년 만에 국내 팬들과 만나 특별한 추억을 쌓는다.
송강은 오는 12월 5일 오후 6시 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 '2026 송강 팬미팅 '플레이, 송강' 인 서울(2026 SONG KANG FANMEETING 'PLAY, SONG KANG' IN SEOUL)'을 개최한다.
이번 팬미팅은 전역 후 진행한 '2025 송강 팬미팅 '라운드 투' 인 서울(2025 SONG KANG FANMEETING 'ROUND 2' in SEOUL)' 이후 약 1년 만에 열리는 국내 팬미팅이다. 오랜만에 한국 팬들과 재회하는 자리인 만큼 팬들의 기대가 높아지고 있다.
'플레이, 송강'은 송강과 함께 즐거운 시간을 보내자는 의미를 담았다. 그동안 송강이 출연한 작품들을 악보에 담긴 선율처럼 되짚어보며 함께 추억을 나누는 시간도 예고한다. 특히 지난 10월 종영한 tvN 드라마 '포핸즈'의 음악적 서사를 떠올리게 하는 타이틀로, 작품의 여운을 이어갈 이번 팬미팅에 관심이 쏠린다.
팬미팅 포스터 속 송강은 깊이 있는 눈빛으로 카메라를 응시하며 시선을 사로잡는다. 함께 배치된 악보에는 음표와 더불어 타이틀 로고 속 '플레이(PLAY)'와 '강(KANG)'의 알파벳 'A'를 재생 버튼 형태로 표현한 디자인이 담겼다. 버튼을 누르면 펼쳐질 송강과 팬들의 특별한 시간에 궁금증을 더한다.
소속사 나무엑터스는 "송강이 오랜만에 국내 팬들과 만나는 자리인 만큼, '송편'(팬클럽명)들에게 소중한 추억을 선물하기 위해 바쁜 일정 속에서도 열심히 준비하고 있다"며 "이번 팬미팅이 서로에게 뜻깊은 하루가 되길 바라며, 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.
한편 송강은 오는 11월 12일과 13일 도쿄, 19일과 20일 오사카에서도 팬미팅을 개최하며 일본 팬들과 만난다. 서울 공연의 선예매는 오는 28일 오후 8시, 일반 예매는 30일 오후 8시 예매 플랫폼 놀(NOL)을 통해 진행된다.
moonddo00@newspim.com