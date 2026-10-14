[개장시황] 코스피, 외국인 순매수 전환에 2% 상승…6100선 회복

AI 핵심 요약beta
- 코스피는 14일 반도체 대형주 반등에 힘입어 2%대 상승했다.
- 외국인은 순매수로 전환하며 코스피를 6100선으로 끌어올렸다.
- 증권가는 낙폭 과대 반등을 전망하면서도 실적 확인을 주문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥, 개인 '사자'에 보합권 등락
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피가 14일 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주의 반등에 힘입어 장 초반 2%대 상승하고 있다. 전날 외국인의 대규모 매도세로 장중 6000선 아래까지 밀렸던 코스피는 외국인이 순매수로 전환하면서 6100선을 회복했다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 18분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 123.55포인트(2.05%) 오른 6158.90에 거래되고 있다. 외국인은 장 초반 순매도에서 순매수로 전환하며 530억원어치를 사들이고 있다. 반면 개인과 기관은 각각 783억원, 102억원 순매도하고 있다.
이날 삼성전자는 전 거래일 대비 1.08% 오른 23만4500원에 거래 중이며 SK하이닉스도 1.66% 상승한 146만7000원을 기록하고 있다. 시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자우(0.86%), SK스퀘어(0.23%), LG에너지솔루션(0.73%), KB금융(0.06%), 삼성생명(0.59%) 등도 오르고 있다. 반면 삼성전기(-0.22%), 현대차(-0.79%), 삼성바이오로직스(-1.08%) 등은 하락하고 있다.
간밤 뉴욕증시는 중국 메모리 업체의 기술 추격 우려와 금융주 실적 부진 등의 영향으로 하락 마감했다. 13일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 0.02%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.15%, 나스닥종합지수는 0.35% 각각 하락했다. 필라델피아 반도체지수도 0.23% 내렸다.
미국 반도체주 가운데 마이크론은 3.62%, 반도체 장비업체 어플라이드 머티어리얼즈는 6.69% 하락했다. 반면 엔비디아(0.97%), AMD(1.90%), 브로드컴(0.73%) 등은 상승 마감했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 완화적인 발언과 장기금리 상승세 진정으로 장 후반 낙폭이 줄어든 가운데 반도체 종목별로 주가 흐름이 엇갈렸다.
임정은 KB증권 연구원은 "마이크론은 3%대 하락했지만 낙폭과대 인식에 오후 저가매수세가 유입되면서 엔비디아, AMD, 브로드컴은 상승 전환했다"고 설명했다.
증권가에서는 최근 급락에 따른 반등 가능성을 제시하면서도 반도체 기업의 실적 전망과 외국인 수급을 확인할 필요가 있다고 보고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 "전날 기준으로 코스피는 올해 처음으로 단 한 번의 반등 없이 5거래일 연속 하락세를 기록했으며, 이 기간 누적 등락률은 -13.8%에 달한다"고 설명했다. 이어 "현재 자리에서는 낙폭 과대 되돌림 성격의 반등이 나올 확률이 높아 보인다"면서도 "반등의 연속성을 확보하기 위해서는 중장기 이익 신뢰성 회복이 필요하다"고 분석했다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 0.96포인트(0.11%) 오른 837.99를 기록하고 있다. 외국인과 기관이 각각 1390억원, 283억원 순매도하고 있는 반면 개인은 1685억원 순매수하고 있다. 장 초반 하락 출발한 코스닥은 이후 낙폭을 줄이며 보합권에서 등락을 이어가고 있다.
코스닥 시가총액 상위 종목은 대부분 약세를 보이고 있다. 알테오젠(-0.22%), 주성엔지니어링(-3.05%), 에코프로비엠(-1.24%), 레인보우로보틱스(-0.65%), 원익IPS(-1.69%), 이오테크닉스(-0.91%), 리노공업(-2.89%), 심텍(-1.33%), HLB(-2.95%) 등이 하락하고 있다. 반면 에코프로(0.47%)는 상승하고 있다.
한편 오전 9시 2분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.50원 내린 1340.30원을 기록했다.
nylee54@newspim.com