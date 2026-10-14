KT, 최대 800Gbps 'AI 전용회선' 출시...기존 대비 8배 확대

AI 핵심 요약beta
- KT는 14일 AI 데이터센터용 전용회선을 출시했다고 밝혔다.
- 기존 100Gbps 대역폭을 최대 800Gbps까지 확대했다.
- 전광네트워크와 이중화 경로로 초저지연·안정성을 확보했다.
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전국 84만㎞ 광케이블 활용...AI 데이터센터 공략
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 인공지능(AI) 데이터센터 간 대용량 데이터를 빠르게 전송할 수 있는 'AI 전용회선'을 출시했다고 14일 밝혔다. 기존 최대 100Gbps였던 전용회선 대역폭을 최대 800Gbps까지 확대해 AI 인프라 시장 공략에 나선다.
최근 생성형 AI 확산과 데이터센터 투자 증가로 AI 학습과 추론에 필요한 대규모 데이터를 빠르게 전송하는 네트워크의 중요성이 커지고 있다. 특히 AI 데이터센터가 여러 지역에 분산되면서 데이터센터 간 연결을 위한 초고속·초저지연 통신망 수요도 늘고 있다.
전용회선은 여러 이용자가 함께 사용하는 일반 인터넷과 달리 기업의 본사나 데이터센터 등 주요 거점을 전용 대역폭으로 연결하는 통신 서비스다. KT가 출시한 AI 전용회선은 기존 최대 100Gbps였던 대역폭을 400Gbps와 800Gbps로 확대한 것이 특징이다. 전국 84만㎞에 달하는 광케이블망을 활용해 여러 데이터센터를 연결하고, 고객 환경에 맞춰 최적의 전송 경로를 설계할 수 있다.
특히 전송 과정에서 광신호와 전기신호 간 변환을 최소화하는 전광네트워크(APN·All Photonic Network) 기술을 적용했다. 이를 통해 데이터 전송 지연을 줄이고 대용량 데이터를 안정적으로 처리할 수 있도록 했다.
통신 경로를 이중화해 안정성도 확보했다. KT는 고객의 데이터센터 위치와 네트워크 환경에 따라 최단 경로와 예비 경로를 설계해 통신 장애에 대비할 수 있도록 지원한다.
KT는 AI 데이터센터 사업자와 대규모 AI 인프라를 구축하는 기업을 대상으로 서비스를 확대할 계획이다. 기업 고객의 환경에 맞춘 초고속·초저지연 네트워크 서비스도 지속 강화한다는 방침이다.
전명준 KT 엔터프라이즈부문 엔터프라이즈서비스본부장(상무)은 "AI 데이터센터와 GPU 인프라가 확대될수록 초고속·초저지연 네트워크의 중요성은 더욱 커질 것"이라며 "KT는 AI 전용회선을 통해 고객이 대규모 AX 인프라를 신속하고 유연하게 구축·확장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com