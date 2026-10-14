잠버릇부터 러닝 페이스까지…삼성 헬스 맞춤 코칭 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 14일 삼성 헬스 수면·러닝 코칭 기능을 개편했다
- 수면 기록 3일만으로 코칭을 시작하고 맞춤형 습관 개선을 지원한다
- 러닝 코치 레벨을 12단계로 확대하고 숙련자 훈련 프로그램을 추가했다
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러닝 코치 12단계로 확대…상위 레벨 훈련 프로그램 추가
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 삼성 헬스 앱의 수면·러닝 코칭 기능을 강화하며 개인 맞춤형 건강관리 서비스를 고도화한다. 수면 코칭을 시작하는 데 필요한 데이터 조건을 완화하고, 숙련된 러너를 위한 훈련 프로그램도 확대했다.
삼성전자는 삼성 헬스 업데이트를 통해 수면 코칭과 러닝 코치 기능을 개편했다고 14일 밝혔다.
가장 큰 변화는 수면 코칭의 진입 장벽을 낮춘 것이다. 기존에는 한 달 중 7일의 수면 기록이 필요했지만, 이번 업데이트로 최근 2주 이내 3일의 기록만 있으면 코칭을 시작할 수 있다.
사용자는 평소 수면 규칙성과 수면 중 각성 여부, 음주·카페인 섭취, 주관적 수면 만족도 등을 설문으로 입력한다. 삼성 헬스는 설문과 수면 기록을 바탕으로 개인별 수면 유형을 파악해 4~8주간 단계별 코칭 프로그램을 제공한다.
취침 1시간 전 스마트폰 사용 줄이기, 취침 6시간 전 카페인 피하기 등 일상에서 실천할 수 있는 수면 습관 개선 팁도 제시한다. 실제 수면시간과 수면 규칙성, 수면 중 깨어 있던 시간, 수면 만족도, 에너지 점수 등 5개 지표를 한눈에 보여주는 '수면 균형' 그래프도 새롭게 도입했다. 매일 수면 인사이트와 주간·최종 리포트를 통해 장기적인 수면 변화도 확인할 수 있다.
러닝 코치는 기존 10단계였던 레벨을 12단계로 확대했다. 상위 레벨 러너를 위한 맞춤형 훈련 프로그램을 추가해 숙련자도 자신의 목표에 맞춰 훈련 계획을 세울 수 있도록 했다. 달리기 기록을 다양한 사회관계망서비스(SNS)에 맞는 템플릿으로 변환해 공유하는 기능도 강화했다.
박헌수 삼성전자 MX사업부 디지털 헬스 팀장은 "사용자가 자신의 건강 데이터를 온전히 이해하도록 돕는 삼성 헬스의 맞춤형 코칭은 일상의 건강한 변화를 이끄는 첫걸음"이라고 말했다.
신규 기능은 삼성 헬스 업데이트를 통해 순차적으로 지원되며, 지원 대상과 제공 시기는 달라질 수 있다.
mkyo@newspim.com