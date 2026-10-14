[2026 국감] 박균택 "5·18 손배액 법원별로 최대 4배 격차"…불균형 해소 촉구

AI 핵심 요약beta
- 박균택 의원이 13일 5·18 피해자 배상액 격차를 지적했다
- 법원별 정신적 손해배상액이 동일 피해에도 최대 4배 차이 났다
- 박 의원은 국가 추가 보상과 산정기준 마련을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 법제사법위원회 소속 박균택 더불어민주당 의원(광주 광산갑)이 13일 헌법재판소 국정감사에서 5·18 민주화운동 피해자들의 정신적 손해배상액이 법원별로 최대 4배까지 차이 나는 문제를 지적하고, 국가가 추가 보상을 통해 불균형을 해소해야 한다고 촉구했다.
헌법재판소는 2021년 기존 보상에 정신적 손해배상이 포함되지 않았는데도 보상금 지급결정에 동의했다는 이유로 정신적 손해배상 청구까지 막는 것은 위헌이라고 결정했다.
이에 기존 보상을 받은 5·18 피해자들도 별도로 정신적 손해배상을 청구할 수 있는 길이 열렸다.
그러나 이후 위자료 산정이 각 법원의 재량에 맡겨지면서 동일한 피해 내용에 대해서도 법원과 재판부에 따라 배상액이 2~4배 차이 나는 문제가 발생했다.
박 의원은 "상대적으로 적은 배상을 받은 피해자들은 확정판결의 기판력 때문에 같은 사안으로 다시 소송을 제기해 부족한 배상을 받을 수 없다"고 지적했다.
이를 해결하기 위해 박 의원은 지난해 12월 5·18 민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안을 대표발의하고 정신적 손해에 대한 보상금 산정기준을 제시했다.
개정안은 제시된 기준에 따른 보상금에서 기존 배상 판결 원금과 형사보상금을 공제한 금액을 국가가 추가 지급하도록 하는 내용을 담고 있다.
손인혁 헌법재판소 사무처장은 개정안의 합헌성을 묻는 박 의원의 질의에 "단정적으로 말씀드릴 수는 없다"면서도 "국회가 법률로 법관에게 재판의 기준을 제시할 수 있다"고 설명했다.
손 처장은 이어 정신적 피해 산정이 곤란하다면 "일정한 기준을 설정할 수 있을 여지가 있다"며 "국회의 입법 선택의 몫"이라고 답했다.
박 의원은 "동일한 피해 내용에도 법원에 따라 최대 4배까지 차이 나는 불균형은 바로잡아야 한다"며 "정신적 손해에 대한 보상기준을 마련하고, 부족한 배상은 국가가 추가 보상해 피해자들의 권리를 회복할 수 있도록 개정안의 조속한 통과에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
allpass@newspim.com