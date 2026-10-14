파리바게뜨, '파란라벨' 네이버페이 결제시 40% 혜택

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 15일부터 18일까지 네이버페이 결제 혜택을 진행했다.
- 파란라벨 27종에 최소 구매액 없이 40% 할인 혜택을 적용했다.
- 파란라벨은 출시 후 누적 판매량 3400만개를 넘어섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 파리바게뜨가 15일부터 18일까지 네이버페이 결제 시 건강 베이커리 브랜드 '파란라벨' 전 제품에 40% 가격 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.
빵·식빵·샌드위치·케이크 등 파란라벨 27종이 모두 대상이다. 매장에서 네이버페이 QR(머니·포인트·카드)로 단독 결제하면 최소 구매 금액 제한 없이 40% 혜택을 받을 수 있으며, 1일 1회 최대 1만2000원까지 적용된다. 통신사 할인 등 다른 할인과는 중복되지 않고, 모바일 상품권·해피포인트 등 다른 결제수단은 쓸 수 없다.
파란라벨은 파리바게뜨가 지난해 2월 선보인 건강 베이커리 브랜드로, 론칭 이후 누적 판매량 3400만개를 넘어섰다. 최근에는 싱가포르 전 매장으로 판매를 확대했다.
파리바게뜨 관계자는 "건강빵으로 국내외 베이커리 시장에 새로운 '파란'을 일으키고 있는 파란라벨을 더 많은 고객이 부담 없이 경험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"고 말했다.
fineview@newspim.com