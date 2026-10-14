오성밀웍스, 즉석떡볶이 브랜드 '오성방앗간떡볶이' 종로 직영점 개점

AI 핵심 요약beta
- 오성밀웍스는 13일 서울 종로에 오성방앗간떡볶이 직영점을 열었다
- 종로점은 1970~1980년대 분식집 감성을 현대적으로 재해석했다
- 회사는 종로점을 수익성과 운영 모델을 검증하는 거점으로 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 주식회사 오성밀웍스(각자대표 김환석·황성필)가 운영하는 즉석떡볶이 전문 브랜드 '오성방앗간떡볶이'가 서울 도심 상권에 신규 직영점을 출점했다. 오성밀웍스는 지난 13일 종로 직영점의 공식 개점 절차를 마무리하고 본격적인 매장 운영에 돌입했다고 밝혔다.
새롭게 오픈한 종로 직영점은 서울특별시 종로구 삼일대로 383(관철동) 소재 건물의 2층과 3층 공간을 통합하여 조성되었다. 해당 매장의 내부 공간 및 인테리어 콘셉트는 1970년대부터 1980년대 시기의 과거 분식집이 지닌 풍경과 정서를 현대적인 시각으로 재해석하여 공간 디자인에 반영한 것이 특징이다.
이번 종로 직영점 출점은 기존 마포구 연남동 본점의 운영 데이터를 바탕으로 추진되었다. 오성밀웍스는 그동안 연남동 본점을 운영하며 축적해 온 메뉴 개발 노하우와 오프라인 매장 운영 경험 등의 외식 현장 역량을 유동 인구가 집중되는 종로 도심 상권으로 확대 적용하여 사업성을 실증할 예정이다.
회사는 이번 종로 직영점을 기업 성장을 위한 핵심 검증 거점으로 활용한다는 방침이다. 외식 현장 역량과 기업 성장 경험을 결합하여 오프라인 직영점의 수익 구조 및 세부 운영 모델에 대한 객관적인 검증 절차를 거친 후, 이를 기반으로 일반 식품 제조, 푸드테크 기술 접목, 그리고 해외 시장 진출 등으로 사업 영역을 단계적으로 넓혀나갈 계획이다.
ohzin@newspim.com