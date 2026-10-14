에누리 가격비교, 캠핑 거래액 23%↑…핫팩 365% 급증

AI 핵심 요약beta
- 커넥트웨이브는 14일 에누리 캠핑 거래액이 23% 증가했다고 밝혔다.
- 핫팩 거래액은 365% 늘어 품목 중 가장 큰 증가 폭을 기록했다.
- 동계용 텐트와 에어매트가 인기제품 판매 순위 1·2위를 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 커넥트웨이브는 에누리 가격비교의 캠핑 카테고리 거래액이 전월 동기 대비 23% 증가했다고 14일 밝혔다.
에누리 가격비교 스포츠팀이 지난달 5일부터 지난 5일까지 캠핑 카테고리 거래액을 분석한 결과다. 품목별로는 핫팩 거래액이 전월 동기 대비 365% 늘어 증가 폭이 가장 컸다.
침낭 거래액은 전월 동기 대비 176%, 텐트는 133%, 에어 자충매트는 104% 증가했다. 커넥트웨이브는 겨울 캠핑 장비를 미리 준비하는 수요가 늘어난 영향으로 분석했다.
에누리 가격비교의 인기제품 판매 순위에서는 동계용 텐트가 1위, 에어 자충매트가 2위에 올랐다. 대용량 핫팩은 전월 동기보다 10계단 오른 3위를 기록했고 충전식 휴대용 손난로는 5위에 새로 진입했다.
인기제품 1위인 '백컨트리 재너두 4P DAC 익스패디션'은 DAC 폴대를 적용한 4인용 동계 캠핑 텐트다. 2위인 '메사 빈슨메시프 카스테라 에어 자충매트 10T'는 두께 10cm의 2인용 매트로 펌프가 내장돼 있다.
에누리닷컴 스포츠팀은 본격적인 추위가 시작되면 동계 캠핑용품에 대한 관심이 더 높아질 것으로 내다봤다.
kji01@newspim.com