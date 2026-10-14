애경산업, 충남 자립준비청년 지원 3차년도 1억원 기탁

AI 핵심 요약beta
- 애경산업은 14일 충남 자립준비청년 지원금 1억원을 기탁했다
- 올해 청년 100명에게 주거환경 개선과 생활용품을 지원한다
- 기탁금은 집수리 4200만원과 새출발 꾸러미에 쓰인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 애경산업이 충남도청에서 '충남 자립준비청년 지원사업' 3차년도 전달식을 열고 자립준비청년의 주거환경 개선과 생활 기반 마련을 위해 1억원을 지정기탁했다.
2024년부터 3년째 이어온 사업으로, 올해는 충남지역 자립준비청년 100명을 대상으로 지원 범위를 주거환경 개선까지 넓혔다. 기탁금 가운데 약 4200만원은 도배·장판 교체와 노후 시설물 수리에, 약 5800만원은 주방·생활·안전용품으로 구성된 '새출발 꾸러미'에 쓰인다. 앞서 1차년도에는 200명에게 1인당 50만원 상당의 '첫살림'을, 2차년도에는 100명에게 정서 지원을 제공했다.
김상준 애경산업 대표이사는 "자립준비청년에게 필요한 지원은 단순히 물품을 전달하는 것을 넘어 실제 생활을 안정적으로 시작할 수 있는 기반을 마련해 주는 것이라고 생각한다"며 "앞으로도 애경산업은 우리 사회의 미래를 이끌어갈 청년들이 보다 안정적으로 자립할 수 있도록 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com