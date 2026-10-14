에이피알, 아마존 프라임 빅딜데이즈서 역대 최대 매출

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 14일 메디큐브가 아마존 행사서 역대 최대 일매출을 기록했다
- 미국 매출은 전년보다 85% 늘었고 유럽에서도 최고 성과를 냈다
- 미국·영국·이탈리아·스페인 검색어 순위 1위에 오르며 인기를 넓혔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브가 아마존 '프라임 빅딜데이즈'에서 기록적인 성과를 내고 4분기 성수기 공략에 나선다.
에이피알은 현지시간 10월 6일부터 7일까지 진행된 행사를 마무리했다고 14일 밝혔다. 메디큐브는 전 국가에서 역대 최대 일매출을 경신했다. 미국에서는 지난해 행사 대비 매출이 약 85% 증가했고, 영국·독일·스페인·이탈리아·프랑스 등 유럽에서는 처음 참가해 역대 최대 성과를 냈다. 행사 기간 미국·영국·이탈리아·스페인 4개국 아마존에서 메디큐브가 전체 검색어 순위 1위에 올랐다. 지난 6월 프라임데이에서 미국 1위를 처음 기록한 데 이어 인기가 유럽으로 확산되는 모습이다.
국가별 인기 제품도 늘었다. 미국 아마존에서는 13개 제품이 뷰티 전체 부문 베스트셀러 100위권에 들었고, 유럽에서는 국가별 평균 16개 이상이 100위권에 올라 지난 프라임데이(평균 7개)보다 크게 늘었다. 대표 제품 '제로모공패드'와 'PDRN 핑크 펩타이드 앰플', 'PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크', '콜라겐 젤크림' 등이 인기를 끌었고, 뷰티 디바이스도 전년 행사 대비 매출이 늘었다.
에이피알 관계자는 "이번 프로모션 성과는 연말을 앞두고 미국뿐 아니라 유럽에서도 메디큐브에 대한 높은 인기와 수요를 확인했다는 것에 큰 의미를 지닌다"며 "다가오는 연말 쇼핑 성수기에도 차별화된 제품과 프로모션을 통해 글로벌 소비자 수요에 적극 대응할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com