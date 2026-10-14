노브랜드 버거, 3세대 대표 메뉴 'NBB 훅'·'NBB 펀치' 내놔

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드가 15일 노브랜드 버거 3세대 메뉴를 출시했다
- NBB 훅과 펀치는 패티·치즈·소스 조화에 집중했다
- 15일부터 28일까지 앱 구매 고객에게 세트업 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드의 노브랜드 버거가 패티, 치즈, 소스의 풍미와 조화에 집중한 3세대 대표 메뉴 'NBB 훅'과 'NBB 펀치'를 15일 출시했다.
2019년 론칭 이후 노브랜드 버거의 대표 메뉴는 1세대 '그릴드 불고기'(출시 당시 1900원), 2세대 'NBB 어메이징 더블'(더블 패티)로 이어져 왔다. 이번 3세대는 가격과 양의 강점을 유지하면서 기본 재료의 맛을 살렸다. 올해 상반기 고객 500명 대상 자체 조사에서 고객들이 새로운 콘셉트보다 합리적인 가격의 버거 본연의 맛을 가장 중요하게 꼽은 점을 반영했다. 출시 전 서울 성동구 성수랩점에서 한 달간 진행한 테스트 판매에서는 전체 20여 종 메뉴 중 판매 1위를 기록했다.
'NBB 훅'은 불맛 패티 2장에 슬라이스 치즈와 양파를 더하고 스모크 마요네즈와 케첩 베이스의 단짠 소스를 조합했다. 'NBB 펀치'는 스모크 할라피뇨 체다치즈 소스에 체다치즈 2장과 할라피뇨를 더한 진하고 매콤한 버거다.
15일부터 28일까지 노브랜드 버거 앱에서 신메뉴 단품을 구매하면 감자튀김과 음료를 무료로 제공하는 세트업 혜택을 진행한다.
노브랜드 버거 관계자는 "NBB 훅과 펀치는 패티의 풍미, 치즈의 진한 맛, 소스의 조화 등 고객이 버거에서 기대하는 기본에 집중하고 실제 고객의 의견을 반영해 완성한 3세대 대표 메뉴"라고 말했다.
fineview@newspim.com