부산시, 2026 부산금융주간 16일 개막…미래세대 금융교육 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 14일 16일부터 이틀간 부산금융주간을 개최한다고 밝혔다
- 금융 세미나·교육·채용설명회 등 38개 프로그램을 무료로 운영한다
- 어린이·청소년 금융교육과 청년 자산관리·취업 지원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
핀테크 등 다양한 금융정보·교육 마련
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 아이부터 기업인까지, 금융의 미래를 한자리에서 만난다.
부산시는 오는 16일부터 17일까지 이틀간 벡스코 컨벤션홀 1층에서 '2026 부산금융주간'을 개최한다고 14일 밝혔다.
행사는 16일 오전 10시 개막식을 시작으로 이틀간 진행된다. 금융기관과 기업, 전문가, 시민이 참여하는 금융 세미나와 교육, 채용설명회 등 38개 프로그램이 마련된다. 관심 있는 시민은 무료로 참여할 수 있다.
올해 행사는 어린이·청소년과 청년 등 미래세대 대상 금융교육을 강화한 것이 특징이다.
어린이와 청소년을 대상으로 보드게임 등 놀이·체험형 프로그램을 운영해 경제와 금융의 기본 원리를 쉽게 익힐 수 있도록 했다. 부모와 자녀가 함께 참여하는 가족 프로그램도 마련된다.
청년 대상 프로그램에는 경제·자산관리 교육과 구직활동 컨설팅, 금융권 채용설명회 등이 포함된다. 금융생활에 필요한 지식과 취업 준비를 함께 지원한다.
시민을 대상으로는 국내외 경제 흐름과 주식시장, 부동산, 연금, 금 투자 등을 다루는 금융 세미나가 열린다. 인공지능(AI)과 핀테크를 직접 배우고 활용하는 교육도 진행된다.
기업 대상 프로그램에서는 밸류업과 코스닥·코넥스 상장, 기업공개(IPO) 실무, 창업·성장 전략 등 자본시장 활용과 기업 성장에 필요한 정보를 제공한다. 금융기관과 기업 간 교류 프로그램도 운영한다.
전재수 시장은 "부산금융주간은 시민과 기업, 금융기관이 금융의 흐름을 읽고 새로운 기회를 찾는 자리"라며 "어린이·청소년과 청년이 금융을 쉽고 재미있게 배우고 미래를 준비할 수 있도록 프로그램을 강화한 만큼 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com