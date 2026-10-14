LG CNS, 日 KDDI 손잡고 아태 시장 공략…AI·로봇 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 14일 KDDI와 아태 지역 AI·로봇 사업 협력을 위한 MOU를 체결했다
- 양사는 AI 업무자동화와 제조·물류·유통 로봇관리 서비스 공동개발을 추진한다
- 베트남 등 5개국에서 스마트시티와 통신·IT 사업 기회를 구체화한다
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베트남·태국 등 우선 공략…스마트시티 사업도 협력
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG CNS가 일본 통신 대기업 KDDI와 손잡고 아시아태평양 지역에서 인공지능(AI)과 로봇 사업 확대에 나선다. LG CNS의 AI 기술에 KDDI가 보유한 해외 통신망과 고객 네트워크를 결합해 현지 기업을 대상으로 새로운 사업 기회를 발굴한다는 구상이다.
LG CNS는 KDDI와 아시아태평양 지역 AI 전환(AX)·디지털 전환(DX) 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협력의 핵심은 KDDI의 해외 사업 기반을 활용해 LG CNS의 AI 솔루션을 현지 시장에 확대하는 것이다. KDDI는 일본 3대 통신기업 중 하나로, 아시아태평양 지역 15개국 19개 거점에서 기업용 통신과 정보기술(IT) 사업을 운영하고 있다.
양사는 우선 기업 업무를 자동화하는 AI 서비스를 공동 개발할 계획이다. LG CNS의 기업용 AI 플랫폼 '에이전틱웍스'를 활용해 KDDI가 진출한 국가의 기업 환경에 맞는 AI 서비스를 개발하는 방안을 검토한다. 에이전틱 AI는 단순히 질문에 답하는 것을 넘어 여러 시스템을 활용해 업무를 수행하는 기술이다.
로봇을 활용한 산업 현장 자동화도 협력 대상이다. LG CNS의 로봇 통합관리 플랫폼 '피지컬웍스'를 활용해 제조·물류·유통 현장의 다양한 로봇을 한꺼번에 관리하고 운영하는 서비스를 모색한다. 기업들이 여러 종류의 로봇을 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하는 방식이다.
동남아시아에서는 스마트시티 사업을 공동 추진한다. LG CNS가 보유한 도시통합관제시스템과 지능형교통시스템에 KDDI의 통신 인프라 기술을 결합해 도시 교통과 시설 등을 효율적으로 관리하는 서비스를 개발할 계획이다.
양사는 베트남과 태국, 필리핀, 인도네시아, 중국을 우선 사업 대상 지역으로 정했다. 이를 위해 실무협의체를 구성하고 국가별 사업 기회를 구체화하고 있다. 통신과 IT 시스템 통합운영관리 분야에서도 추가 협력을 검토한다.
LG CNS는 이번 협력을 통해 해외 AX 사업 확대에 속도를 낼 방침이다. 앞서 인도네시아에서 AI 데이터센터 구축 사업을 수주하는 등 동남아 시장에서 사업 기반을 넓혀온 만큼 KDDI와의 협력이 추가 사업 확보로 이어질지 주목된다.
박상균 LG CNS 통신·유통·서비스사업부장 전무는 "이번 협약으로 양사가 보유한 역량을 결합해 아태 시장에서 새로운 사업 기회를 만들어갈 수 있을 것으로 기대한다"며 "KDDI와 함께 글로벌 AX 사업에서 실질적인 성과를 만들어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com