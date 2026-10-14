[오늘날씨] 출근길 기온 '뚝'…서울 아침 9도 '쌀쌀'

AI 핵심 요약beta
- 14일 기상청은 전국 아침 기온이 10도 아래로 떨어진다고 예보했다.
- 중국 내륙발 고기압 영향으로 전국이 대체로 맑고 울릉도는 비가 내리겠다.
- 낮 최고기온은 19~22도, 미세먼지는 전국에서 좋음 수준을 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 14일은 전국 아침 기온이 10도 아래로 떨어져 쌀쌀한 날씨가 전망된다.
14일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 내륙에서 서해로 이동하는 고기압의 영향을 받겠다.
새벽에 구름이 많다가 차차 개면서 아침부터 대체로 맑겠다. 울릉도는 아침시간 한때 비가 내리겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 9도 ▲인천 10도 ▲수원 9도 ▲춘천 7도 ▲강릉 12도 ▲청주 10도 ▲대전 9도 ▲전주 10도 ▲광주 12도 ▲대구 11도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 17도다.
최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 19도 ▲강릉 21도 ▲청주 20도 ▲대전 20도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲대구 21도 ▲부산 22도 ▲울산 21도 ▲제주 21도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com