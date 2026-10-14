[오늘의 정치일정] 10월 14일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 14일 청와대 영빈관에서 인구전략 비전선포식에 참석했다
- 국방부 장관이 14일 공군·육군 지휘부 현장점검에 나섰다
- 여야 지도부가 14일 최고회의와 국정감사 등 일정을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
14:00 국민주권정부 인구전략 비전선포식(청와대 영빈관)
<외교부>
-장관
08:00 메릴린 스트릭랜드 미 하원의원 조찬
남수단 대통령특사 접견
한-싱가포르 외교장관 통화
-1차관
태국·싱가포르 출장
-2차관
통상 업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 공군 제1전투비행단 현장점검
14:20 육군 지상작전사령부 현장점검
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
16:00 한국경제인협회 방문
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
10:00 2026 리스타트 잡페어(서울 광화문광장)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
07:30 여의도연구원 주최, 굿모닝 수요 정책 아카데미(국회 의원회관 2세미나실)
10:00 2026년도 국정감사 - 교육위원회(국회 본관 522호)
14:00 당근위원회 임명장 수여식 및 제1차 회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-정점식 원내대표>
10:00 동아일보·채널A 주최 <2026 리스타트 잡페어>(서울 광화문 광장)
11:00 국정감사 현안 관련 기자간담회(국회 본관 원내대표실)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상일정
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 전체회의(국방위원회 전체회의실)
11:00 제 62주년 월남전 참전 기념식(공군H 3층, 그랜드볼룸)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:55, 김어준의 뉴스공장 출연
10:00, 농촌진흥청 등 국정감사
15:00, 매불쇼 출연
-김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사(재외공관)