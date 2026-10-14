전국 광역 단체장 10월 14일 일정

AI 핵심 요약beta
- 13일 박찬대 인천시장이 스마트경로당 전시회에 참석했다
- 박찬대 시장은 모범선행시민 표창과 음악회도 진행했다
- 전국 시도지사들은 회의와 협약식 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲ 박찬대 인천시장
- 2026 스마트경로당 작품 전시회(09:30 중앙홀)
- 모범선행시민 표창 수여식 (10:30)
- 인천사랑 음악회 (19:40 인천 문화예술회관)
▲신용한 충북지사
-청년재단 MOU(14:00 여는마당)
-소상공인 소통간담회(15:00 회의실1)
-스템코 기탁식(17:30 여는마당)
▲이원택 전북지사
- 도정질문 2일차 (10:00 도의회 본회의장)
- 내년 국가예산 확보 국회단계 점검회의 (17:00 회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 시의회 임시회 제4차 본회의(10:00 시의회 전남청사)
▲우상호 강원도지사
-도정질문(10:00 도의회 본회의장)
-도정질문(14:00 도의회 본회의장)
-2026년 춘천막국수닭갈비 축제 개막식(19:00 공지천 수변공원)
▲전재수 부산시장
- 주간정책회의( 09:10 영상회의실)
- 브리핑-문화분야 주요 현안사항 발표( 10:10 기자회견장)
- 대한민국 재향군인회 창설 제74주년 기념식 및 안보결의대회( 14:00 대강당)
- 제64회 부산예술제 개막식( 17:00 부산시민회관 대극장)
▲박완수 경남지사
- 제12회 경남 축산사랑 한마음대회(10:30 합천군민체육공원 잔디구장)
- 제43주년 경상남도 도민의 날 기념식(17:00 도청)
▲추미애 경기도지사
- 2026 경기 스타트업 서밋 개막식(10:30 수원시)
▲이철우 경북도지사
-경상북도 소방학교장 임용장 수여식(09:00 접견실)
- 2026년 경상북도의회 정책연구위원회 연수회(14:00 도의회 다목적실)
▲ 추경호 대구광역시장
- 제26회 대구 국제식품산업전(14:00 엑스코 서관)
- 신세계사이먼 원스톱지원 협의체 킥오프 회의(15:00 산격청사 대회의실)
▲허태정 대전시장
-기업투자유치 업무협약(한솔제지 등)(10:00 중회의실)
-청년소통 공감행사 '사일런트 영화제 음악회'(19:00 남문광장)
▲조상호 세종시장
-제18회 산림관계자 연찬회(10:00 국립세종수목원)
-2026 금남대평시장 가치회복 리빙랩 개소식(11:10 금남대평시장)
▲박수현 충남지사
-실국원장 회의(9:00 중회의실)
-내포 어린이병원 건립 및 위탁 운영 협약식(10:00 상황실)
[전국 종합=뉴스핌]
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