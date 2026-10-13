[베트남 증시] 글로벌 AI 투매 압력서 '선방', 보합...불안한 투심에 유동성 가뭄 지속

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VN지수(호찌민증권거래소) 1,719.42(-1.56, -0.09%)

HNX지수(하노이증권거래소) 264.25(-0.44, -0.17%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 13일 베트남 증시는 소폭 하락했다. 인공지능(AI) 투자 수익성에 대한 의구심과 중국 반도체 기업의 기술 개발 소식이 맞물리며 나타난 AI 관련주 매도세가 아시아 증시를 끌어내린 가운데 AI 투자 붐에서 소외됐던 베트남 증시는 상대적으로 선방했다는 분석이 나온다.

호찌민 VN지수는 0.09% 하락한 1,719.42포인트, 하노이 HNX지수는 0.17% 내린 264.25포인트로 거래를 마쳤다.

높은 유가와 전 세계적인 인플레이션, 글로벌 국채 수익률 상승, AI 수익성 우려 등 글로벌 환경이 침체된 가운데, 투자자들은 신중한 태도를 유지하고 있다. 상승 모멘텀이 부족해 관망세가 지배적이었고, 지수들은 좁은 범위에서 등락을 반복했다고 Z뉴스는 지적했다.

오전 거래 시작과 동시에 여러 대형주를 중심으로 매수세가 나타나면서 지수는 가파르게 상승했지만, 곧 매도 압력이 거세지면서 상승폭을 전부 반납한 뒤 하락세로 전환했다.

이날 유동성은 불안한 투자 심리를 반영한 듯 지속적으로 부진했다. 호찌민 거래소 거래액은 13조 1,620억 동(약 6,818억 원)으로 전일 대비 미미한 증가세를 보였고, 세 거래소 전체 거래액은 14조 3,660억 동에 그쳤다.

최근 유동성 규모는 이전 호황기와 비교해 상당히 낮은 수준으로, 많은 주식이 상당한 조정을 겪었음에도 자본이 시장으로 돌아올 준비가 되지 않았음을 시사한다고 Z뉴스는 평가했다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 VN지수 13일 추이

외국인 투자자는 세 거래소에 걸쳐 4,670억 동의 순매도를 기록했다. FPT(FPT Corporation), GMD(Gemadept Corporation), MSB(Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank)에 매도세가 집중된 반면, HDB(Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank), PNJ(Phu Nhuan Jewelry JSC), MSB(Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank)는 외국인 매수 규모가 큰 1~3위에 올랐다.

FPT의 경우 외국인 투자자들의 순매도가 11거래일 연속 이어졌다. 외국인 투자자들은 올해 들어 1억 8,000만 주, 14조 7,000억 동 이상의 FPT 주식을 팔아치웠으며, 이로 인해 FPT의 외국인 잔여 보유 한도는 약 20.56%까지 늘어났다.

업종별로 보면, 은행 부문에서는 종목별 차이가 두드러졌다. HDB, TCB(Techcombank), VIB(Vietnam International Commercial Joint Stock Bank)는 상승한 반면, STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank), VIX(VIX Securities Joint Stock Company), VND(VNDIRECT Securities Corporation) 등은 하락했다.

부동산 부문이 지수 하락을 방어했다. 특히 빈그룹 계열의 VIC(Vingroup Joint Stock Company), VHM(Vinhomes), VRE(Vincom Retail JSC)가 지수 상승에 큰 도움을 줬다.

hongwoori84@newspim.com