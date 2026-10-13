해경, 국민참여형 훈련으로 해상재난 대응력 높인다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

13일 포항 영일만항서 지진·해일 대비 '복합재난 대응 민·관 합동훈련'

日 북서쪽 해상 지진해일 발생 가정...10개 기관·단체·함선10척·항공기 2대 참가

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 해양경찰청이 13일 경북 포항 영일만항에서 해상 복합재난 대응 민관합동훈련을 갖고 대응력을 강화했다.

훈련은 일본 아키타현 북서쪽 해상에서 규모 7.7의 지진 발생을 가정하고 우리나라 동해안 일대에 지진해일이 발생하는 상황을 설정했다.

해양경찰청이 13일 경북 포항 영일만항에서 해상 복합재난 대응 민관합동훈련을 갖고 대응력을 강화하고 있다.[사진=동해해경청]2026.10.13 nulcheon@newspim.com

훈련은 지진해일 경보 발령에 따른 정박 선박 긴급 대피를 시작으로 ▲입항 중인 여객선 화재 발생▲여객선 응급 환자 헬기 구조▲여객선 선내 고립자 및 해상 추락자 구조▲해상 표류자 헬기 구조▲경비함정의 여객선 화재 진압 순으로 진행됐다.

특히 지진해일에 따른 너울성 파도로 포항 영일만항에 입항 중인 여객선 기관실에서 화재가 발생해 응급 환자와 해상 추락자가 발생하는 상황을 가정했다. 해당 훈련에는 '포항↔울릉도' 항로에 실제 운항하는 고속 여객선 엘도라도 익스프레스호(3,158톤)와 모의 여객으로 선린대학교 학생들이 참여하는 등 국민 참여형 훈련으로 전개됐다.

훈련은 실전처럼 숨 가쁘게 진행됐다. 지진해일 경보가 발령되자 관계 기관은 신속하게 상황을 전파하고 해안가 행락객과 항내 계류 선박의 대피를 유도했다. 이어 입항 중인 여객선이 너울성 파도로 기관실이 침수되어 화재가 발생하고 응급 환자 1명이 발생하자 해양경찰 헬기를 긴급 투입해 응급 환자를 구조·이송했다.

해상 구조팀이 화재가 발생한 여객선에 진입해 선내에 고립된 승객 10명을 구명 뗏목을 이용해 구조하고 연안구조정과 경비함정이 너울성 파도로 바다에 추락한 승객 8명을 신속하게 구조했다. 이어 해상에 표류 중인 명을 헬기로 구조하는 한편 경비함정이 화재 여객선에 접근해 소화포로 화재를 진압했다.

훈련에서 해양경찰은 경비함정과 연안구조정, 항공기 등을 현장에 투입해 해상 추락자와 응급 환자를 구조하는 등 입체적인 인명 구조를 전개했다. 또 관계기관과 함께 여객선 화재 진압과 인명 구조를 실시하며 기관별 임무와 협업 체계를 점검했다.

이날 훈련에는 해양경찰을 비롯해 경북도, 포항시, 소방, 기상청, 해양재난구조대, 선린대학교, 대저페리 등 10개 기관, 단체가 참가하고 함선 11척, 항공기 2대 등이 동원됐다.

하만식 해양경찰청장은 "지진해일은 짧은 시간 안에 대규모 인명 피해로 이어질 수 있는 재난인 만큼 철저한 사전 대비와 반복적인 훈련이 중요하다"며 "관계 기관과의 협업을 강화해 국민의 생명과 안전을 지키는 현장 대응 역량을 높여 나가겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com