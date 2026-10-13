조규일 진주시장, 이현빈 남동발전 사장과 발전공기업 통합본사 유치 논의

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경남진주혁신도시의 입지 경쟁력과 경제성 부각

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 발전공기업 통합 논의가 구체화하는 가운데 경남 진주시가 통합본사 유치에 나섰다.

진주시는 13일 조규일 시장이 시청을 찾은 이현빈 신임 한국남동발전 사장을 만나 취임을 축하하고 발전공기업 통합본사의 진주 유치 방안을 논의했다고 밝혔다.

조규일 경남 진주시장(오른쪽)이 시청을 방문한 이현빈 신임 한국남동발전 사장을 만나 지역 핵심 현안인 발전공기업 통합본사 진주 유치에 대해 의견을 나누고 있다.[사진=진주시] 2026.10.13

조 시장은 한국남동발전이 경남진주혁신도시에 본사를 두고 서부경남의 경제 발전과 지역사회 활성화에 기여해왔다며 감사의 뜻을 전했다. 이어 지역사회와의 상생을 위한 지속적인 협력을 당부했다.

면담에서는 최근 가시화하는 발전공기업 통합 추진 상황과 통합본사 입지 문제가 주요 의제로 다뤄졌다.

조 시장은 "경남진주혁신도시가 영호남 주요 발전소를 아우르는 지리적 이점을 갖췄고 기존 본사와 산업 기반시설, 정주 여건이 마련돼 있어 통합본사 입지로 적합하다"고 설명했다.

그러면서 "통합본사 입지는 경제성과 업무 효율성, 국가균형발전 등을 종합적으로 고려해 공정하고 투명한 절차로 결정해야 한다"고 강조했다.

기존 시설을 활용하면 중복 투자와 행정 부담을 줄일 수 있고 통합 과정에서 발생할 수 있는 업무 혼선을 최소화해 조직의 조기 안착에도 도움이 된다는 논리다.

조 시장은 "발전공기업 통합은 국가 에너지산업의 경쟁력과 운영 효율성을 높이는 방향으로 추진돼야 한다"며 "경남진주혁신도시에 통합본사를 유치하면 혁신도시 기능 강화와 서부경남의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있다"고 말했다. 이어 "한국남동발전도 지역사회와 함께 성장해온 경험을 바탕으로 통합본사 진주 유치에 관심을 갖고 협력해주길 기대한다"고 덧붙였다.

이 사장은 "국가 에너지 대전환 정책을 차질 없이 추진하겠다"며 "진주시와 쌓아온 상생협력을 바탕으로 양 기관의 협력 관계를 더욱 강화하겠다"고 전했다.

시는 앞으로 경남도와 관계기관의 협력을 바탕으로 발전공기업 통합본사 유치 활동을 이어갈 계획이다.

news2349@newspim.com