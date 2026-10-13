'AI소방행정시대' 경북소방, 현장 아이디어로 특화 모델 개발

AI 핵심 요약beta
- 경북소방본부는 13일 소방 AI 공모전 우수 아이디어 12건을 선정했다
- 선정작은 경북형 소방 AI 정책에 반영돼 현장에 적용된다
- 경북소방본부는 AI 전담부서와 특화 모델 구축을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 전담부서 설치·특화모델 구축 추진...수상자 중심 'AI 정책혁신 연구모임' 운영
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 화재와 산불, 사고 등 재난 최일선에서 활동하는 소방대원들이 제안한 아이디어가 '경북형 소방 AI' 정책으로 구체화된다.
경북도 소방 본부는 '제1회 경북 소방 인공지능(AI) 공모전'에 접수된 아이디어 50건 가운데 현장 적용성이 높은 12건을 선정했다고 13일 밝혔다. 이들 선정된 12건의 아이디어는 '경북형 소방 AI' 정책에 반영돼 현장에 적용된다.
선정된 12건 중 정책 분야 최우수작은 'AI·GIS 기반 광역 산불통합 현장지휘 지원 체계', 콘텐츠 제작 분야 최우수작은 '로컬(Local) AI 기반 소방 행정 업무 자동화 플랫폼(AI 119 오피스)'이다.
이번 공모전은 소방 공무원을 대상으로 열었다. AI 기술을 소방 업무에 활용하고 현장 경험에서 나온 제안을 경북 소방 특화 정책으로 발전시키기 위해 마련했다.
접수된 제안은 ▲AI 기반 현장 지휘 지원▲소방 행정 업무 자동화▲AI 화재 조사▲무전 정보 분석 ▲ 현장 위험 예측 ▲ AI 드론 활용 등이다.
심사는 경북대학교와 경북연구원 등 외부 전문가를 포함한 심사위원 5명이 맡았다. 정책 적합성, 현장 적용 가능성, AI 활용성, 발전 가능성을 종합 평가했다.
경북도소방본부는 수상자를 중심으로 'AI 정책 혁신 연구 모임'을 운영한다. 기업·대학과 협업해 우수 제안을 정책과 현장에 적용할 수 있도록 구체화할 계획이다.
AI 전담부서 설치도 추진된다. 또 현장대응과 행정업무 전반에 활용할 경북소방 특화 AI 모델을 구축한다.
성호선 경북도소방본부장은 "이번 공모전은 소방 업무에 인공지능을 접목할 수 있는 다양한 가능성을 확인한 계기"라며 "현장에서 나온 우수 아이디어를 실제 정책으로 발전시켜 더 신속하고 효율적인 소방 서비스로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com