하현상, iMe·유니버설 뮤직 코리아와 손잡고 글로벌 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 하현상은 13일 iMe·유니버설뮤직과 전략적 계약을 체결했다
- 이번 계약으로 아시아 등 글로벌 시장 진출에 나선다
- 하현상은 24~25일 서울서 단독 콘서트를 개최한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 싱어송라이터 하현상이 글로벌 엔터테인먼트사 iMe, 유니버설 뮤직 코리아와 전략적 계약을 체결하고 글로벌 활동 영역을 넓힌다.
하현상은 독보적인 음색과 프로듀싱 역량을 바탕으로 자신만의 음악 세계를 구축해 왔다. 이번 계약을 통해 매니지먼트 및 콘서트를 담당하는 인넥스트트렌드, 글로벌 엔터테인먼트사 iMe, 음반 유통사 유니버설 뮤직 코리아와 협력하며 아시아를 비롯한 글로벌 시장 진출에 나선다.
이번 협력은 iMe의 다국적 공연 인프라와 유니버설 뮤직의 글로벌 유통망을 기반으로 하현상의 음악을 전 세계 리스너들에게 알리는 계기가 될 전망이다.
글로벌 활동에 시동을 건 하현상은 오는 24일과 25일 서울 경희대학교 평화의전당에서 단독 콘서트 '퍼니 패밀리(Funny Family)'를 개최한다. '음악 안에서 하나가 되는 즐거운 우연과 따뜻한 관계'를 콘셉트로, 그동안 이어온 음악 여정을 밀도 있게 풀어낼 예정이다.
특히 이번 공연에서는 기존 대표곡과 함께 오는 11월 발매 예정인 신곡 무대를 최초로 공개해 팬들에게 특별한 무대를 선사한다.
한편, 하현상의 단독 콘서트 '퍼니 패밀리'는 오는 24일과 25일 서울 경희대학교 평화의전당에서 열린다.
moonddo00@newspim.com