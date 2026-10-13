민주당 경기도당 "민생예산 216억 복원 추경 합의...도민 지켜낸 협치"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 경기도당은 13일 민생예산 216억 원 복원을 환영했다
- 경기도와 도의회는 12일 산후조리비 등 민생사업 예산 복원에 합의했다
- 도당은 평시 소통 강화를 위해 집행부와 의회의 협력 토대를 만들겠다고 밝혔다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도당은 경기도와 경기도의회가 민생예산 216억 원을 복원하는 제2회 추가경정예산안 수정안에 합의한 것과 관련해 13일 "도민의 민생을 지켜낸 뜻깊은 결단이자 협치의 결실"이라며 환영 논평을 냈다고 밝혔다.
민주당 도당은 논평에서 "회기 내 처리가 무산되고 협상이 결렬 직전까지 가는 동안 현장과 도민의 걱정이 깊었다"며 "뒤늦은 감은 있으나 어려운 상황에서도 집행부와 도의회 모두 신뢰의 끈을 놓지 않고 합의를 이뤄낸 점은 매우 뜻깊다"고 밝혔다.
도당은 "재정 위기 속에서 곳간을 지키려 한 집행부의 고민과 민생 방어선을 지키려 한 도의회의 고민은 결국 도민의 삶이라는 같은 목적지를 향해 있었다"며 "양측이 한 걸음씩 물러서 접점을 찾은 것이야말로 협치의 본래 모습"이라고 평가했다.
앞서 경기도와 경기도의회는 민생예산 복원 폭을 두고 대립을 이어오다 지난 12일 막판 협상을 통해 216억 원을 복원하는 데 최종 합의했다.
이에 따라 산후조리비 지원(36억 원), 경기 살리기 통큰세일(34억 원), 어린이집 보육(27억 원), 교통약자 이동지원센터(24억 원), 여성청소년 생리용품 지원(19억 원), 어린이 건강과일 공급(15억 원) 등 주요 민생 사업 예산이 되살아났다.
도당은 "이번 합의를 통해 연말까지 꼭 필요한 민생사업비가 차질 없이 현장에 전달될 수 있게 됐다"며 "이번 진통이 갈등으로 남지 않고 더 단단한 협력의 토대가 되기 위해서는 평시 소통이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 "민주당 경기도당이 경기도와 도의회 사이의 '소통의 다리' 역할을 하겠다"며 "예산 편성 초기 단계부터 집행부와 의회가 머리를 맞댈 수 있도록 정례적인 소통 공간을 구축하는 데 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com