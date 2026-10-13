인천 청라·영종·송도에 AI 기반 자율주행버스 도입

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 13일 인공지능 기반 자율주행버스 도입을 추진했다
- 청라~강서 23.8㎞ 구간에 심야 자율주행버스를 운행할 계획이다
- 영종·송도 셔틀 운영으로 미래형 대중교통 확대를 검증한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 내년부터 인공지능 기반 자율주행버스 도입을 추진한다.
인천시는 청라~강서 간선급행버스체계(BRT)와 영종·송도 자율주행 셔틀 운영 사업을 추진한다고 13일 밝혔다.
시는 청라에서 서울 강서까지 23.8㎞ 구간에 심야 자율주행버스를 도입할 계획이다.
우선 내년에 버스 1대를 도입하고 2030년까지 모두 50억 원을 투입해 매년 1대씩 추가할 예정이다.
영종도 하늘도시에서 운서역까지 9.7㎞ 구간에는 출퇴근 시간대 자율주행 셔틀을, 송도 센트럴파크 일대 3.7㎞ 구간에는 관광객과 마이스 시설 이용객을 위한 자율주행 셔틀을 운영한다.
영종·송도 자율주행 셔틀 사업에는 2030년까지 모두 52억 원이 투입된다.
인천시는 실제 운행을 통해 자율주행 대중교통의 안전성과 실효성을 검증한 뒤 서비스를 단계적으로 확대할 방침이다.
박성순 인천시 교통정책국장은 "BRT와 시범운행지구에서 자율주행 운영의 안전성과 실효성을 충분히 검증하고 시민이 체감할 수 있는 미래형 대중교통 서비스를 도입하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com