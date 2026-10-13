안양시, 겨울철 대설 대비 제설창고·전진기지 선제 점검

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 13일 대설 대비 제설창고·전진기지를 점검했다
- 시는 제설장비·자재·인력 운영체계와 비축 현황을 확인했다
- 총 14억7000만원을 투입해 폭설 대응과 취약구간 예방을 강화했다
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최대호 시장 "방심 없는 철저한 준비로 시민 불편 및 인명 피해 방지 만전"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 '겨울철 자연재난 대책기간'을 앞두고 대설 및 빙판길 안전사고에 선제적으로 대응하기 위해 제설제 보관창고 및 전진기지 점검에 나섰다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번 현장 점검은 겨울철 폭설 시 가동될 제설 장비, 자재, 인력 운영 체계를 사전에 철저히 정비하고 기습적인 기상 악화 시 신속한 초동 대응 태세를 확보코자 추진됐다.
최대호 안양시장을 비롯한 관계 공무원 10여 명은 지난 12일 오후 만안구 안양동과 동안구 비산동에 위치한 제설제 보관창고 및 전진기지 2곳을 찾아 제설창고 관리 상태와 제설제 비축 현황을 집중 점검했다.
시는 올해 제설장비 임대 및 운영비(7억 7000만 원)와 친환경 제설제, 모래 등 제설자재 구입비(7억 원) 등 총 14억 7000여만 원의 재난관리기금을 투입해 겨울철 설해 예방 준비를 마쳤다.
이와 함께 대설 등 재난 발생 시 관련 부서 및 유관기관 간 비상 연락망과 대응계획을 정비했으며 자율방재단 등 마을 제설반 가동을 통한 이면도로 및 취약 구간 사고 예방 대책을 논의했다. 강설 시 동별 제설 책임자의 지휘 아래 마을 제설반이 비탈길, 인도 등 낙상 위험 지역을 신속히 순찰하고 제설 작업을 실시할 예정이다.
앞서 시는 지난 7일 '겨울철 자연재난 예방대책 보고회'를 열고 군·경·소방 등 유관기관과의 공조 체계를 점검하는 등 피해 최소화를 위한 다각적인 대응망을 다져왔다.
최대호 안양시장은 "시민의 안전은 그 무엇과도 타협할 수 없는 최우선 가치"라며 "철저한 사전 준비와 상시 비상 대응 체계를 유지해 기습적인 한파나 대설에도 시민 불편과 인명 피해가 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com