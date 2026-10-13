[인사] 광주경찰청

◇총경 전보
▲치안지도관 이광열 ▲양신철 청문감사인권담당관 ▲장진영 경무기획정보화장비과장 ▲이범형 치안정보과장 ▲여상봉 수사과장 ▲노세호 광역범죄수사대장 ▲조영일 안보수사과장 ▲수사심의과장 박태준 ▲범죄예방대응과장 송세호 ▲112치안종합상황실 상황팀장 김민주 ▲112치안종합상황실 상황팀장 김명겸 ▲112치안종합상황실 상황팀장 강경수 ▲112치안종합상황실 상황팀장 김영호 ▲교통과장 김대원 ▲경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 김범상
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◇총경 전보
▲치안지도관 이광열 ▲양신철 청문감사인권담당관 ▲장진영 경무기획정보화장비과장 ▲이범형 치안정보과장 ▲여상봉 수사과장 ▲노세호 광역범죄수사대장 ▲조영일 안보수사과장 ▲수사심의과장 박태준 ▲범죄예방대응과장 송세호 ▲112치안종합상황실 상황팀장 김민주 ▲112치안종합상황실 상황팀장 김명겸 ▲112치안종합상황실 상황팀장 강경수 ▲112치안종합상황실 상황팀장 김영호 ▲교통과장 김대원 ▲경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 김범상
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