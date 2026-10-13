나윤권, 12월 단독 콘서트 개최…크리스마스 여운 잇는다

AI 핵심 요약beta
- 나윤권은 13일 연말 단독 콘서트 개최를 발표했다
- 나윤권은 26일부터 이틀간 서울 엑스칼라에서 공연한다
- 데뷔 22주년 맞아 히트곡과 감성 무대를 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 나윤권이 연말 단독 콘서트를 개최한다.
13일 소속사 S27M엔터테인먼트에 따르면 나윤권은 오는 12월 26일부터 이틀간 서울 엑스칼라에서 단독 콘서트 '사운드 트랙-투 유, 위드 러브(SOUND TRACK-To You, With Love)'를 연다.
이번 공연에서는 나윤권 특유의 호소력 짙은 보이스와 감성, 세련된 편곡의 사운드로 관객과 호흡하며 특별한 추억을 선사할 예정이다.
특히 나윤권만의 섬세한 감성으로 채워질 이번 콘서트는 데뷔 22주년을 맞이한 만큼 수많은 히트곡 퍼레이드와 깊이 있는 소통을 예고해 관객들의 기대감을 한껏 높이고 있다.
나윤권은 지난 2023년 열린 단독 공연 '사운드 트랙'을 시작으로 올해 공연까지 확정하며 자신의 공연 브랜드를 공고히 굳혀가고 있다. 국내 대표 감성 발라더로 사랑을 받아온 나윤권은 올 연말 더욱 감미로워진 목소리로 스페셜한 무대를 완성할 전망이다.
나윤권의 연말 단독 콘서트 예매는 오는 15일 NOL 티켓을 통해 예매할 수 있다.
alice09@newspim.com