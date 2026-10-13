현대그린푸드, 식품업계 첫 임직원 고령가족 돌봄지원 제도 도입

AI 핵심 요약beta
- 현대그린푸드는 13일 고령가족 돌봄 지원 협약을 체결했다
- 임직원은 방문돌봄과 병원 동행 서비스를 할인·무료 이용한다
- 장기요양 상담과 사회복지사 대면 상담도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대그린푸드가 국내 식품업계에서 처음으로 임직원의 부모와 조부모 등 고령가족 돌봄 지원에 나선다. 병간호와 돌봄에 대한 임직원의 심리적·금전적 부담을 덜어 업무에 집중할 수 있는 환경을 만든다는 취지다.
현대그린푸드는 13일 경기 용인시 수지구 본사에서 시니어 케어 전문 기업 케어링과 '임직원 고령가족 돌봄 지원 위한 협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 박홍진 현대그린푸드 사장과 김태성 케어링 대표 등이 참석했다.
임직원은 케어링의 전국 직영 인프라를 활용해 고령자 돌봄 서비스를 무료 또는 할인가로 이용할 수 있다. 요양보호사가 자택을 방문해 식사·복약·세면 등을 돕는 방문돌봄 서비스는 상시 제휴 할인가로 제공하며, 치매나 경도인지장애 가족은 치매 전문 교육을 이수한 전담 요양보호사를 신청할 수 있다. 병원 동행 서비스는 매년 8시간씩 무상으로 지원하고, 진료 결과와 처방 내용 등을 정리한 동행 리포트도 제공한다.
장기요양 등급 신청 등을 상담할 수 있는 전용 핫라인도 구축하며, 사회복지사 자격을 가진 케어링 전문가의 대면 상담을 연 1회 무료로 지원한다.
박홍진 현대그린푸드 사장은 "임직원들의 가족 돌봄에 보탬이 되고 업무에도 더욱 몰입할 수 있는 환경을 조성해 줄 수 있는 더욱 다양한 복지 제도를 선제적으로 마련해나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com