충주 민·관·정 700명 국회 집결…"공공기관 이전으로 지역 희생 보상하라"

AI 핵심 요약beta
- 충주시 민·관·정 위원회가 13일 국회에서 공공기관 유치 결의대회를 열었다
- 시민 등 700여 명은 한국환경공단 등 기관의 충주 이전을 촉구했다
- 충주시는 국가균형발전과 지역경제 성장을 위해 유치 활동을 이어가기로 했다
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시가 2차 공공기관 이전을 앞두고 국회에서 대규모 유치전을 벌였다.
충주 민·관·정 위원회는 13일 국회의사당 일원에서 공공기관 충주 유치 결의 대회를 열었다.
이동석 충주시장과 이종배 국회의원, 유영기 충주시의회 의장, 지역 사회단체 관계자와 시민 등 700여 명이 참석해 한국환경공단을 비롯한 공공기관의 충주 이전을 촉구했다.
참석자들은 결의문을 통해 정부의 2차 공공기관 이전 계획에 충주를 반영할 것을 요구했다. 충주댐과 남한강을 중심으로 한 수자원, 환경·산업 현장, 국토 중심부의 지리적 여건과 광역 교통망 등을 유치 근거로 제시했다.
지역사회는 그동안 각종 환경규제와 개발 제약을 감내한 만큼 공공기관 이전을 통해 지역경제의 새로운 성장 기반을 마련해야 한다고 주장하고 있다.
이종배 국회의원은 "충주는 충주댐과 공군비행장 등 국가 발전을 위해 희생을 감내해 온 만큼 정당한 보상을 받아야 한다"며 유치 활동에 힘을 모으겠다고 밝혔다.
이동석 시장도 "2차 공공기관 이전은 국가균형발전의 핵심 과제"라며 "충주가 새로운 성장 기회를 얻을 수 있도록 유치에 역량을 집중하겠다"고 말했다.
충주시는 앞으로 정부와 국회, 이전 대상 기관을 상대로 유치 활동을 이어갈 계획이다.
baek3413@newspim.com