파주시, GTX 연계 마을버스 079번 신설...14일 정식 운행

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 13일 해오름마을 연결 마을버스 079번 신설을 발표했다
- 079번은 운정역과 해오름마을을 거쳐 운정중앙역까지 운행한다
- 14일부터 하루 36회 운행해 철도역 접근성과 통학 여건을 개선한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 해오름마을과 경의·중앙선 운정역, 수도권광역급행철도(GTX) 운정중앙역을 연결하는 도시형 교통 모델 마을버스 079번을 신설하고 14일부터 정식 운행한다고 13일 밝혔다.
그동안 해오름마을에는 운정역을 직선으로 연결하는 마을버스 노선이 없어 주민들이 운정역과 스타필드빌리지를 이용하는 데 어려움을 겪었다. 가람마을·별하람마을·해오르마을 사이를 오가는 학생들도 등하교 시간대에 다른 교통수단으로 갈아타야 했다.
신설 노선은 운정역을 출발해 가람마을과 산내마을, 해오름마을, 물향기마을을 거쳐 운정중앙역까지 운행한다.
차량 3대가 하루 36회 운행하며 배차 간격은 25~30분이다. 첫차는 오전 5시, 막차는 밤 11시 30분으로 평일과 토요일, 공휴일 모두 동일하게 운행한다.
시는 이번 노선 신설로 지티엑스-에이(GTX-A)와 경의중앙선 간 연결을 돕는 교통수단으로 자리 잡아 주민들의 철도역 접근성이 개선되고 출퇴근과 통학 여건도 나아질 것으로 기대하고 있다.
손배찬 시장은 "079번 신설은 해오름마을 주민들의 이동 불편을 해소하고 운정역과 운정중앙역을 중심으로 한 GTX 연계 교통체계를 강화하는 계기가 될 것"이라며 "향후 시민 수요와 지역 여건을 반영해 보다 편리하고 촘촘한 대중교통 체계를 구축하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com