고양특례시, BTS·빅뱅·위켄드·찰리 푸스 대형공연 무사고

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2026년 대형공연 안전 관리 '0'건

철저헌 안전 관리 결실

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 지난 11일 찰리 푸스 내한 공연을 끝으로 올해 고양종합운동장에서 열린 대형 공연 중 단 한 건의 안전사고 없이 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

지난 8일 고양종합운동장에서 열린 위켄드 내한 공연에 약 5만4,000여 명의 관객이 모인 가운데, 경찰 등 안전 관리 인력이 현장 질서를 유지하고 있다.[사진=고양시]

올해 고양종합운동장에서는 BTS, 빅뱅, 임영웅, 위켄드, 찰리 푸스 등 국내외 유명 아티스트들의 대형 공연이 잇따라 열려 공연마다 수만 명의 관람객이 운집했다.

시는 대규모 인파가 몰리는 공연의 특성을 고려해 통합 현장 본부를 중심으로 경찰·소방·고양도시관리공사 등 관계 기관과 긴밀한 협력체계를 구축해 현장 상황을 실시간으로 공유하며 돌발 상황에 신속히 대응할 수 있도록 안전 관리를 강화했다.

특히 통합 현장 본부를 중심으로 관계 기관 간 실시간 상황 공유 및 합동 대응, 공연장 내외 주요 위험 요인 점검, 동문 광장·대화역 등 인파 밀집 구간 집중관리, 관람객 순차 퇴장 및 우회 동선 운영 등 체계적인 안전 관리 대책을 추진했다.

공연 종료 후에는 수만 명의 관람객이 한 번에 이동하면서 발생할 수 있는 다중 운집 인파 사고 예방에 주력해 동문 광장과 대화역 등 주요 인파 밀집 구간을 중심으로 관람객 밀집도를 실시간으로 확인하고 단계별 순차 퇴장과 우회 동선 안내를 통해 특정 구간에 인파가 집중되지 않도록 관리했다.

또한 현장에서 확인된 병목 현상과 이동 동선의 문제점은 다음 공연의 안전대책에 반영했다. 인파 밀집도에 따라 퇴장 경로를 탄력적으로 조정하는 등 현장 경험을 바탕으로 대응 체계를 지속적으로 보완했다.

고양시 안전보안관도 주요 갈림길과 혼잡 우려 구간에 배치돼 이동 방향을 안내하고 인파 분산을 지원했다.

시는 이번 성과가 통합 현장본부를 중심으로 한 관계 기관 간 유기적인 협력과 현장 중심의 대응이 만들어낸 결과로 보고, 향후 대형행사 안전관리에 활용할 방침이다.

정태호 재난대응담당관은 "경찰과 소방, 주최사 등 관계기관의 적극적인 협력으로 올해 대형공연을 안전하게 마무리할 수 있었다"라며 "앞으로도 축적된 현장 경험을 바탕으로 대형 공연 안전 관리 체계를 보완해 시민과 관람객의 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com