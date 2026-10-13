AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 13일 총경 600여 명에 대한 전보 인사를 단행했다.
- 본청과 경찰교육기관, 전국 시·도경찰청 주요 보직이 교체됐다.
- 서울·부산 등 일선 경찰서장과 수사·범죄예방 책임자도 대거 이동했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 총경 전보
▲본청 기획조정관실(자치경찰운영팀장) 김경규 ▲본청 기획조정관실(경찰개혁기획팀장) 박정훈 ▲본청 기획조정관실(경찰개혁제도개선팀장) 박상민 ▲본청 교육정책담당관 오성훈 ▲본청 복지정책담당관 김동수 ▲본청 치안인공지능정책과장 백혜경 ▲본청 치안연구개발산업과장 이준호 ▲본청 범죄예방대응국(상황팀장) 이병철 ▲본청 범죄예방대응국(상황팀장) 김정완 ▲본청 여성안전기획과장 주승은 ▲본청 청소년보호과장 홍용연 ▲본청 항공과장 김인병 ▲본청 수사기획조정관실(중요직무범죄수사대장) 조대희 ▲본청 신고대응센터장 안동현 ▲본청 신고대응센터(정책협력계장) 김정민 ▲본청 데이터분석담당관 윤창기 ▲본청 범죄정보과장 안민탁 ▲본청 사이버범죄수사과장 윤영준 ▲본청 디지털포렌식센터장 주진화 ▲본청 안보기획관리과장 길우근 ▲본청 안보수사2과장 박재흥
▲경대 운영지원과장 박승훈 ▲인재원 교무과장 강동휘 ▲중앙 운영지원과장 남우철 ▲중앙 학생과장 문기철 ▲수사원 운영지원과장 조정미 ▲수사원 교무과장 김홍태
▲서울청 청문감사인권담당관 태기준 ▲서울청 경무기획과장 하지원 ▲서울청 정보화장비과장 권윤섭 ▲서울청 경비과장 강경한 ▲서울청 위기관리경호과장 류재혁 ▲서울청 치안정보분석과장 이문형 ▲서울청 수사심의과장 정석화 ▲서울청 금융범죄수사대장 홍석원 ▲서울청 금융범죄수사대(피싱사기수사1계장) 박동성 ▲서울청 국제범죄수사대장 김태현 ▲서울청 범죄예방대응과(광역예방순찰1대장) 이진호 ▲서울청 112치안종합상황실(상황팀장) 김경호 ▲서울청 여성안전과(여성보호계장) 최현아 ▲서울청 제4기동대장 최영수 ▲서울청 제5기동대장 박성수 ▲서울청 제6기동대장 임창락 ▲서울청 제7기동대장 장은석 ▲서울청 국회경비대장 김현환 ▲서울청 영등포서 경비과장 김창영 ▲서울청 성북서장 염진환 ▲서울청 마포서장 곽병일 ▲서울청 광진서장 조미연 ▲서울청 서부서장 심명섭 ▲서울청 강북서장 신의철 ▲서울청 금천서장 강은미 ▲서울청 중랑서장 윤상현 ▲서울청 강남서장 강태영 ▲서울청 구로서장 이동환 ▲서울청 서초서장 김운상 ▲서울청 양천서장 최찬호 ▲서울청 노원서장 이현준 ▲서울청 은평서장 이기범 ▲서울청 도봉서장 유미숙
▲부산청 청문감사인권담당관 정혜정 ▲부산청 경비과장 김영호 ▲부산청 치안정보과장 하원윤 ▲부산청 수사과장 오기덕 ▲부산청 사이버수사과장 김종규 ▲부산청 과학수사과장 강오생 ▲부산청 반부패·경제범죄수사대장 정현욱 ▲부산청 광역범죄수사대장 김재춘 ▲부산청 수사부(수사심의과장) 황진홍 ▲부산청 범죄예방대응과장 송진섭 ▲부산청 112치안종합상황실(상황팀장) 신승렬 ▲부산청 여성청소년과장 심태환 ▲부산청 교통과장 이성철 ▲부산청 중부서장 오태욱 ▲부산청 동부서장 이정열 ▲부산청 부산진서장 박종하 ▲부산청 금정서장 배성진 ▲부산청 사하서장 조상윤 ▲부산청 연제서장 임상우 ▲부산청 강서서장 유병조 ▲부산청 수영서장 김현식
▲대구청 홍보담당관 박종범 ▲대구청 청문감사인권담당관 엄정운 ▲대구청 수사과장 박웅 ▲대구청 형사과장 최문태 ▲대구청 반부패·경제범죄수사대장 박용문 ▲대구청 광역범죄수사대장 신경범 ▲대구청 안보수사과장 양시창 ▲대구청 수사부(수사심의과장) 이종섭 ▲대구청 112치안종합상황실(상황팀장) 한재웅 ▲대구청 112치안종합상황실(상황팀장) 백현석 ▲대구청 교통과장 전상엽 ▲대구청 (대구광역시 자치경찰위원회) 이규종 ▲대구청 서부서장 박동석 ▲대구청 북부서장 김유식 ▲대구청 성서서장 손영혁 ▲대구청 달서서장 박찬영 ▲대구청 강북서장 이근우
▲인천청 홍보담당관 김민섭 ▲인천청 청문감사인권담당관 윤태시 ▲인천청 수사과장 임지환 ▲인천청 형사과장 김상득 ▲인천청 사이버수사과장 박제혁 ▲인천청 과학수사과장 양동재 ▲인천청 반부패·경제범죄수사대장 노동열 ▲인천청 광역범죄수사대장 허태규 ▲인천청 수사부(수사심의과장) 전석준 ▲인천청 범죄예방대응과장 신광수 ▲인천청 112치안종합상황실장 배석환 ▲인천청 112치안종합상황실(상황팀장) 황순평 ▲인천청 112치안종합상황실(상황팀장) 변상범 ▲인천청 교통과장 박경렬 ▲인천청 인천국제공항경찰단(치안정보안보과장) 윤상식 ▲인천청 부평서장 양수진 ▲인천청 계양서장 정상근 ▲인천청 연수서장 박기성
▲광주청 청문감사인권담당관 양신철 ▲광주청 경무기획정보화장비과장 장진영 ▲광주청 치안정보과장 이범형 ▲광주청 수사과장 여상봉 ▲광주청 광역범죄수사대장 노세호 ▲광주청 안보수사과장 조영일 ▲광주청 수사부(수사심의과장) 박태준 ▲광주청 범죄예방대응과장 송세호 ▲광주청 112치안종합상황실(상황팀장) 김민주 ▲광주청 112치안종합상황실(상황팀장) 김명겸 ▲광주청 112치안종합상황실(상황팀장) 강경수 ▲광주청 112치안종합상황실(상황팀장) 김영호 ▲광주청 교통과장 김대원
▲대전청 청문감사인권담당관 이정민 ▲대전청 경비과장 김상기 ▲대전청 수사과장 한재영 ▲대전청 형사과장 이규봉 ▲대전청 광역범죄수사대장 한상민 ▲대전청 안보수사과장 백기동 ▲대전청 수사부(수사심의과장) 김범수 ▲대전청 범죄예방대응과장 윤동환 ▲대전청 112치안종합상황실장 양명희 ▲대전청 112치안종합상황실(상황팀장) 정찬현 ▲대전청 112치안종합상황실(상황팀장) 정해영 ▲대전청 112치안종합상황실(상황팀장) 정호경 ▲대전청 112치안종합상황실(상황팀장) 이상수 ▲대전청 여성청소년과장 김선영 ▲대전청 교통과장 김효수 ▲대전청 (대전광역시 자치경찰위원회) 김경태 ▲대전청 중부서장 윤종덕 ▲대전청 서부서장 이준호 ▲대전청 둔산서장 김용원 ▲대전청 유성서장 나영민
▲울산청 청문감사인권담당관 송천호 ▲울산청 경비과장 박주성 ▲울산청 치안정보과장 이철민 ▲울산청 수사과장 유동하 ▲울산청 형사과장 채승기 ▲울산청 광역범죄수사대장 박신종 ▲울산청 안보수사과장 안현동 ▲울산청 수사부(수사심의과장) 신겸중 ▲울산청 범죄예방대응과장 김태정 ▲울산청 112치안종합상황실장 오용석 ▲울산청 112치안종합상황실(상황팀장) 이규탁 ▲울산청 112치안종합상황실(상황팀장) 정남윤 ▲울산청 112치안종합상황실(상황팀장) 박주현 ▲울산청 교통과장 정미경 ▲울산청 (울산광역시 자치경찰위원회) 장영식 ▲울산청 북부서장 김상동
▲세종청 공공안전과장 이영도 ▲세종청 (수사심의과장) 김상민 ▲세종청 기동대장 노형섭 ▲세종청 남부서장 이영우
▲경기남부청 홍보담당관 허성희 ▲경기남부청 정보화장비과장 박수영 ▲경기남부청 경비과장 이영찬 ▲경기남부청 수사과장 임상현 ▲경기남부청 수사심의과장 정명진 ▲경기남부청 반부패·경제범죄수사대장 조광현 ▲경기남부청 반부패·경제범죄수사대(피싱사기수사1계장) 이정호 ▲경기남부청 마약·국제범죄수사대장 양광희 ▲경기남부청 광역범죄수사대장 장성윤 ▲경기남부청 범죄예방대응과장 이두호 ▲경기남부청 112치안종합상황실장 권현정 ▲경기남부청 112치안종합상황실(상황팀장) 채수일 ▲경기남부청 청소년보호과장 류미진 ▲경기남부청 기동대장 김상율 ▲경기남부청 부천원미서 범죄예방대응과장 이창열 ▲경기남부청 안양동안서장 김현정 ▲경기남부청 군포서장 김진성 ▲경기남부청 성남수정서장 황영선 ▲경기남부청 부천소사서장 윤주철 ▲경기남부청 부천오정서장 이재환 ▲경기남부청 광명서장 심보영 ▲경기남부청 안산단원서장 조원효 ▲경기남부청 시흥서장 이경민 ▲경기남부청 화성서부서장 김기범 ▲경기남부청 광주서장 김도식 ▲경기남부청 김포서장 양동혁 ▲경기남부청 의왕서장 박인구 ▲경기남부청 이천서장 박민준 ▲경기남부청 안성서장 최복락 ▲경기남부청 여주서장 서상혁
▲경기북부청 홍보담당관 김희중 ▲경기북부청 경무기획정보화장비과장 신기선 ▲경기북부청 수사부(수사심의과장) 홍성무 ▲경기북부청 범죄예방대응과장 서기용 ▲경기북부청 112치안종합상황실장 양승현 ▲경기북부청 112치안종합상황실(상황팀장) 정창훈 ▲경기북부청 112치안종합상황실(상황팀장) 이상훈 ▲경기북부청 112치안종합상황실(상황팀장) 서정섭 ▲경기북부청 여성청소년과장 방유진 ▲경기북부청 교통과장 김종재 ▲경기북부청 의정부서장 신성철 ▲경기북부청 양주서장 노윤환 ▲경기북부청 일산동부서장 최영기 ▲경기북부청 가평서장 백두용
▲강원청 홍보담당관 윤태영 ▲강원청 청문감사인권담당관 최희운 ▲강원청 수사과장 김정란 ▲강원청 형사과장 허행일 ▲강원청 광역범죄수사대장 서경민 ▲강원청 안보수사과장 김동혁 ▲강원청 수사부(수사심의과장) 이정섭 ▲강원청 범죄예방대응과장 최진육 ▲강원청 112치안종합상황실(상황팀장) 이준영 ▲강원청 112치안종합상황실(상황팀장) 김수영 ▲강원청 112치안종합상황실(상황팀장) 김현진 ▲강원청 여성청소년과장 이동석 ▲강원청 강릉서장 손창권 ▲강원청 동해서장 황덕구 ▲강원청 태백서장 박성규 ▲강원청 속초서장 김삼현 ▲강원청 삼척서장 박민숙 ▲강원청 정선서장 우민구 ▲강원청 횡성서장 김태경 ▲강원청 고성서장 박천환
▲충북청 홍보담당관 김성백 ▲충북청 수사과장 김상훈 ▲충북청 광역범죄수사대장 김항수 ▲충북청 안보수사과장 손휘택 ▲충북청 수사부(수사심의과장) 이병노 ▲충북청 범죄예방대응과장 김남균 ▲충북청 112치안종합상황실장 전귀성 ▲충북청 112치안종합상황실(상황팀장) 민경훈 ▲충북청 112치안종합상황실(상황팀장) 이용두 ▲충북청 교통과장 한태동 ▲충북청 (충청북도 자치경찰위원회) 이현중 ▲충북청 청주상당서장 심혜은 ▲충북청 청주청원서장 조성수 ▲충북청 제천서장 박재범 ▲충북청 단양서장 조상규 ▲충북청 옥천서장 김영돈
▲충남청 청문감사인권담당관 김한철 ▲충남청 경무기획정보화장비과장 김영대 ▲충남청 치안정보과장 나기윤 ▲충남청 형사과장 김항년 ▲충남청 광역범죄수사대장 양수근 ▲충남청 안보수사과장 이종길 ▲충남청 수사부(수사심의과장) 고태완 ▲충남청 범죄예방대응과장 신완수 ▲충남청 112치안종합상황실장 이동기 ▲충남청 112치안종합상황실(상황팀장) 윤치원 ▲충남청 112치안종합상황실(상황팀장) 양운모 ▲충남청 112치안종합상황실(상황팀장) 박규남 ▲충남청 112치안종합상황실(상황팀장) 민상식 ▲충남청 여성청소년과장 김은희 ▲충남청 교통과장 정기영 ▲충남청 서산서장 김경열 ▲충남청 아산서장 임영인 ▲충남청 논산서장 이승환 ▲충남청 공주서장 이완수 ▲충남청 홍성서장 권미자
▲전북청 홍보담당관 이인영 ▲전북청 청문감사인권담당관 주현식 ▲전북청 경비과장 황동석 ▲전북청 치안정보과장 임정빈 ▲전북청 수사과장 이용주 ▲전북청 형사과장 안영봉 ▲전북청 사이버수사과장 권현주 ▲전북청 광역범죄수사대장 노광일 ▲전북청 수사부(수사심의과장) 김태형 ▲전북청 범죄예방대응과장 이정호 ▲전북청 112치안종합상황실(상황팀장) 조남형 ▲전북청 112치안종합상황실(상황팀장) 김상호 ▲전북청 여성청소년과장 김종신 ▲전북청 교통과장 오지석 ▲전북청 전주덕진서장 양정환 ▲전북청 군산서장 선원 ▲전북청 익산서장 이재성 ▲전북청 남원서장 채정수 ▲전북청 고창서장 배상진 ▲전북청 무주서장 신동현
▲전남청 청문감사인권담당관 정균수 ▲전남청 경비과장 장승명 ▲전남청 치안정보과장 이종한 ▲전남청 수사과장 이용욱 ▲전남청 형사과장 윤종도 ▲전남청 광역범죄수사대장 정덕교 ▲전남청 수사부(수사심의과장) 박현준 ▲전남청 범죄예방대응과장 송기주 ▲전남청 112치안종합상황실장 박병준 ▲전남청 112치안종합상황실(상황팀장) 지지환 ▲전남청 112치안종합상황실(상황팀장) 이만석 ▲전남청 112치안종합상황실(상황팀장) 장현필 ▲전남청 112치안종합상황실(상황팀장) 정병원 ▲전남청 (전남 자치경찰위원회) 박미영 ▲전남청 광양서장 문대열 ▲전남청 고흥서장 박상년 ▲전남청 해남서장 서현우 ▲전남청 무안서장 김효진 ▲전남청 장흥서장 강은석 ▲전남청 보성서장 김영록 ▲전남청 영광서장 주정재 ▲전남청 화순서장 정재봉 ▲전남청 영암서장 정형은 ▲전남청 장성서장 김학영 ▲전남청 강진서장 박상구 ▲전남청 완도서장 한정민 ▲전남청 진도서장 이종학 ▲전남청 구례서장 이석현 ▲전남청 신안서장 고성민
▲경북청 홍보담당관 김순태 ▲경북청 청문감사인권담당관 원용덕 ▲경북청 경비과장 최성열 ▲경북청 치안정보과장 권효섭 ▲경북청 수사과장 문영상 ▲경북청 형사과장 박준경 ▲경북청 사이버수사과장 이대헌 ▲경북청 광역범죄수사대장 서상태 ▲경북청 안보수사과장 김해출 ▲경북청 수사부(수사심의과장) 임인수 ▲경북청 범죄예방대응과(범죄예방계장) 김명만 ▲경북청 112치안종합상황실(상황팀장) 김만중 ▲경북청 112치안종합상황실(상황팀장) 문진영 ▲경북청 112치안종합상황실(상황팀장) 강연구 ▲경북청 여성청소년과장 장성재 ▲경북청 교통과장 배기환 ▲경북청 (경상북도 자치경찰위원회) 이홍수 ▲경북청 포항북부서장 장찬익 ▲경북청 김천서장 신동연 ▲경북청 영주서장 신홍철 ▲경북청 상주서장 장호식 ▲경북청 문경서장 정운식 ▲경북청 청도서장 이병철 ▲경북청 영덕서장 이영길 ▲경북청 예천서장 이권수 ▲경북청 성주서장 정창호 ▲경북청 영양서장 조응현 ▲경북청 울릉서장 정용우
▲경남청 청문감사인권담당관 정근호 ▲경남청 경무기획정보화장비과장 김대정 ▲경남청 경비과장 하준영 ▲경남청 치안정보과장 이병태 ▲경남청 수사과장 양재승 ▲경남청 형사과장 오승철 ▲경남청 사이버수사과장 박정덕 ▲경남청 반부패·경제범죄수사대장 권창현 ▲경남청 광역범죄수사대장 박기석 ▲경남청 안보수사과장 우문영 ▲경남청 수사부(수사심의과장) 국중용 ▲경남청 범죄예방대응과장 안형주 ▲경남청 112치안종합상황실(상황팀장) 김양수 ▲경남청 112치안종합상황실(상황팀장) 이정호 ▲경남청 112치안종합상황실(상황팀장) 이교진 ▲경남청 (경상남도 자치경찰위원회) 김학진 ▲경남청 창원서부서장 오경용 ▲경남청 진주서장 윤형철 ▲경남청 김해서부서장 박진효 ▲경남청 양산서장 김경수 ▲경남청 사천서장 송태훈 ▲경남청 밀양서장 천승준 ▲경남청 합천서장 안형배 ▲경남청 창녕서장 임홍란 ▲경남청 하동서장 공정원 ▲경남청 남해서장 김대원 ▲경남청 산청서장 정수연 ▲경남청 함안서장 정재훈
▲제주청 청문감사인권담당관 최준영 ▲제주청 (제주특별자치도 자치경찰위원회) 김준 ▲제주청 치안정보과장 권용석 ▲제주청 수사과장 김상식 ▲제주청 (수사심의과장) 최지혜 ▲제주청 범죄예방대응과장 박현규 ▲제주청 범죄예방대응과(상황팀장) 박진우 ▲제주청 범죄예방대응과(상황팀장) 김완기 ▲제주청 경비교통과장 이지현 ▲제주청 해안경비단장 황세영 ▲제주청 동부서장 이병학
▲서울청 (치안지도관) 홍승우 ▲대구청 (치안지도관) 이승목 ▲인천청 (치안지도관) 강헌수 ▲광주청 (치안지도관) 이광열 ▲충남청 (치안지도관) 안용식
▲서울청 경무기획과(퇴직준비교육) 박인신 ▲서울청 경무기획과(퇴직준비교육) 박충근 ▲서울청 경무기획과(퇴직준비교육) 유토연 ▲서울청 경무기획과(퇴직준비교육) 이정수 ▲부산청 경무기획과(퇴직준비교육) 박광주 ▲광주청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 김범상 ▲대전청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 강부희 ▲경기남부청 경무기획과(퇴직준비교육) 김신조 ▲경기남부청 경무기획과(퇴직준비교육) 박덕순 ▲경기남부청 경무기획과(퇴직준비교육) 이규환 ▲경기남부청 경무기획과(퇴직준비교육) 이동권 ▲강원청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 박상경 ▲충북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 목성수 ▲충북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 박희규 ▲충북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 백석현 ▲충북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 전순홍 ▲전남청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 허양선 ▲경북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 곽동호 ▲경북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 안문기 ▲경남청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 김성철 ▲경남청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 이일상 ▲경남청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 하재철
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