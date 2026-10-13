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[인사] 경찰청

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AI 핵심 요약

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  • 경찰청이 13일 총경 600여 명에 대한 전보 인사를 단행했다.
  • 본청과 경찰교육기관, 전국 시·도경찰청 주요 보직이 교체됐다.
  • 서울·부산 등 일선 경찰서장과 수사·범죄예방 책임자도 대거 이동했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇ 총경 전보

▲본청 기획조정관실(자치경찰운영팀장) 김경규 ▲본청 기획조정관실(경찰개혁기획팀장) 박정훈 ▲본청 기획조정관실(경찰개혁제도개선팀장) 박상민 ▲본청 교육정책담당관 오성훈 ▲본청 복지정책담당관 김동수 ▲본청 치안인공지능정책과장 백혜경 ▲본청 치안연구개발산업과장 이준호 ▲본청 범죄예방대응국(상황팀장) 이병철 ▲본청 범죄예방대응국(상황팀장) 김정완 ▲본청 여성안전기획과장 주승은 ▲본청 청소년보호과장 홍용연 ▲본청 항공과장 김인병 ▲본청 수사기획조정관실(중요직무범죄수사대장) 조대희 ▲본청 신고대응센터장 안동현 ▲본청 신고대응센터(정책협력계장) 김정민 ▲본청 데이터분석담당관 윤창기 ▲본청 범죄정보과장 안민탁 ▲본청 사이버범죄수사과장 윤영준 ▲본청 디지털포렌식센터장 주진화 ▲본청 안보기획관리과장 길우근 ▲본청 안보수사2과장 박재흥

▲경대 운영지원과장 박승훈 ▲인재원 교무과장 강동휘 ▲중앙 운영지원과장 남우철 ▲중앙 학생과장 문기철 ▲수사원 운영지원과장 조정미 ▲수사원 교무과장 김홍태

▲서울청 청문감사인권담당관 태기준 ▲서울청 경무기획과장 하지원 ▲서울청 정보화장비과장 권윤섭 ▲서울청 경비과장 강경한 ▲서울청 위기관리경호과장 류재혁 ▲서울청 치안정보분석과장 이문형 ▲서울청 수사심의과장 정석화 ▲서울청 금융범죄수사대장 홍석원 ▲서울청 금융범죄수사대(피싱사기수사1계장) 박동성 ▲서울청 국제범죄수사대장 김태현 ▲서울청 범죄예방대응과(광역예방순찰1대장) 이진호 ▲서울청 112치안종합상황실(상황팀장) 김경호 ▲서울청 여성안전과(여성보호계장) 최현아 ▲서울청 제4기동대장 최영수 ▲서울청 제5기동대장 박성수 ▲서울청 제6기동대장 임창락 ▲서울청 제7기동대장 장은석 ▲서울청 국회경비대장 김현환 ▲서울청 영등포서 경비과장 김창영 ▲서울청 성북서장 염진환 ▲서울청 마포서장 곽병일 ▲서울청 광진서장 조미연 ▲서울청 서부서장 심명섭 ▲서울청 강북서장 신의철 ▲서울청 금천서장 강은미 ▲서울청 중랑서장 윤상현 ▲서울청 강남서장 강태영 ▲서울청 구로서장 이동환 ▲서울청 서초서장 김운상 ▲서울청 양천서장 최찬호 ▲서울청 노원서장 이현준 ▲서울청 은평서장 이기범 ▲서울청 도봉서장 유미숙

▲부산청 청문감사인권담당관 정혜정 ▲부산청 경비과장 김영호 ▲부산청 치안정보과장 하원윤 ▲부산청 수사과장 오기덕 ▲부산청 사이버수사과장 김종규 ▲부산청 과학수사과장 강오생 ▲부산청 반부패·경제범죄수사대장 정현욱 ▲부산청 광역범죄수사대장 김재춘 ▲부산청 수사부(수사심의과장) 황진홍 ▲부산청 범죄예방대응과장 송진섭 ▲부산청 112치안종합상황실(상황팀장) 신승렬 ▲부산청 여성청소년과장 심태환 ▲부산청 교통과장 이성철 ▲부산청 중부서장 오태욱 ▲부산청 동부서장 이정열 ▲부산청 부산진서장 박종하 ▲부산청 금정서장 배성진 ▲부산청 사하서장 조상윤 ▲부산청 연제서장 임상우 ▲부산청 강서서장 유병조 ▲부산청 수영서장 김현식

▲대구청 홍보담당관 박종범 ▲대구청 청문감사인권담당관 엄정운 ▲대구청 수사과장 박웅 ▲대구청 형사과장 최문태 ▲대구청 반부패·경제범죄수사대장 박용문 ▲대구청 광역범죄수사대장 신경범 ▲대구청 안보수사과장 양시창 ▲대구청 수사부(수사심의과장) 이종섭 ▲대구청 112치안종합상황실(상황팀장) 한재웅 ▲대구청 112치안종합상황실(상황팀장) 백현석 ▲대구청 교통과장 전상엽 ▲대구청 (대구광역시 자치경찰위원회) 이규종 ▲대구청 서부서장 박동석 ▲대구청 북부서장 김유식 ▲대구청 성서서장 손영혁 ▲대구청 달서서장 박찬영 ▲대구청 강북서장 이근우

▲인천청 홍보담당관 김민섭 ▲인천청 청문감사인권담당관 윤태시 ▲인천청 수사과장 임지환 ▲인천청 형사과장 김상득 ▲인천청 사이버수사과장 박제혁 ▲인천청 과학수사과장 양동재 ▲인천청 반부패·경제범죄수사대장 노동열 ▲인천청 광역범죄수사대장 허태규 ▲인천청 수사부(수사심의과장) 전석준 ▲인천청 범죄예방대응과장 신광수 ▲인천청 112치안종합상황실장 배석환 ▲인천청 112치안종합상황실(상황팀장) 황순평 ▲인천청 112치안종합상황실(상황팀장) 변상범 ▲인천청 교통과장 박경렬 ▲인천청 인천국제공항경찰단(치안정보안보과장) 윤상식 ▲인천청 부평서장 양수진 ▲인천청 계양서장 정상근 ▲인천청 연수서장 박기성

▲광주청 청문감사인권담당관 양신철 ▲광주청 경무기획정보화장비과장 장진영 ▲광주청 치안정보과장 이범형 ▲광주청 수사과장 여상봉 ▲광주청 광역범죄수사대장 노세호 ▲광주청 안보수사과장 조영일 ▲광주청 수사부(수사심의과장) 박태준 ▲광주청 범죄예방대응과장 송세호 ▲광주청 112치안종합상황실(상황팀장) 김민주 ▲광주청 112치안종합상황실(상황팀장) 김명겸 ▲광주청 112치안종합상황실(상황팀장) 강경수 ▲광주청 112치안종합상황실(상황팀장) 김영호 ▲광주청 교통과장 김대원

▲대전청 청문감사인권담당관 이정민 ▲대전청 경비과장 김상기 ▲대전청 수사과장 한재영 ▲대전청 형사과장 이규봉 ▲대전청 광역범죄수사대장 한상민 ▲대전청 안보수사과장 백기동 ▲대전청 수사부(수사심의과장) 김범수 ▲대전청 범죄예방대응과장 윤동환 ▲대전청 112치안종합상황실장 양명희 ▲대전청 112치안종합상황실(상황팀장) 정찬현 ▲대전청 112치안종합상황실(상황팀장) 정해영 ▲대전청 112치안종합상황실(상황팀장) 정호경 ▲대전청 112치안종합상황실(상황팀장) 이상수 ▲대전청 여성청소년과장 김선영 ▲대전청 교통과장 김효수 ▲대전청 (대전광역시 자치경찰위원회) 김경태 ▲대전청 중부서장 윤종덕 ▲대전청 서부서장 이준호 ▲대전청 둔산서장 김용원 ▲대전청 유성서장 나영민

▲울산청 청문감사인권담당관 송천호 ▲울산청 경비과장 박주성 ▲울산청 치안정보과장 이철민 ▲울산청 수사과장 유동하 ▲울산청 형사과장 채승기 ▲울산청 광역범죄수사대장 박신종 ▲울산청 안보수사과장 안현동 ▲울산청 수사부(수사심의과장) 신겸중 ▲울산청 범죄예방대응과장 김태정 ▲울산청 112치안종합상황실장 오용석 ▲울산청 112치안종합상황실(상황팀장) 이규탁 ▲울산청 112치안종합상황실(상황팀장) 정남윤 ▲울산청 112치안종합상황실(상황팀장) 박주현 ▲울산청 교통과장 정미경 ▲울산청 (울산광역시 자치경찰위원회) 장영식 ▲울산청 북부서장 김상동

▲세종청 공공안전과장 이영도 ▲세종청 (수사심의과장) 김상민 ▲세종청 기동대장 노형섭 ▲세종청 남부서장 이영우

▲경기남부청 홍보담당관 허성희 ▲경기남부청 정보화장비과장 박수영 ▲경기남부청 경비과장 이영찬 ▲경기남부청 수사과장 임상현 ▲경기남부청 수사심의과장 정명진 ▲경기남부청 반부패·경제범죄수사대장 조광현 ▲경기남부청 반부패·경제범죄수사대(피싱사기수사1계장) 이정호 ▲경기남부청 마약·국제범죄수사대장 양광희 ▲경기남부청 광역범죄수사대장 장성윤 ▲경기남부청 범죄예방대응과장 이두호 ▲경기남부청 112치안종합상황실장 권현정 ▲경기남부청 112치안종합상황실(상황팀장) 채수일 ▲경기남부청 청소년보호과장 류미진 ▲경기남부청 기동대장 김상율 ▲경기남부청 부천원미서 범죄예방대응과장 이창열 ▲경기남부청 안양동안서장 김현정 ▲경기남부청 군포서장 김진성 ▲경기남부청 성남수정서장 황영선 ▲경기남부청 부천소사서장 윤주철 ▲경기남부청 부천오정서장 이재환 ▲경기남부청 광명서장 심보영 ▲경기남부청 안산단원서장 조원효 ▲경기남부청 시흥서장 이경민 ▲경기남부청 화성서부서장 김기범 ▲경기남부청 광주서장 김도식 ▲경기남부청 김포서장 양동혁 ▲경기남부청 의왕서장 박인구 ▲경기남부청 이천서장 박민준 ▲경기남부청 안성서장 최복락 ▲경기남부청 여주서장 서상혁

▲경기북부청 홍보담당관 김희중 ▲경기북부청 경무기획정보화장비과장 신기선 ▲경기북부청 수사부(수사심의과장) 홍성무 ▲경기북부청 범죄예방대응과장 서기용 ▲경기북부청 112치안종합상황실장 양승현 ▲경기북부청 112치안종합상황실(상황팀장) 정창훈 ▲경기북부청 112치안종합상황실(상황팀장) 이상훈 ▲경기북부청 112치안종합상황실(상황팀장) 서정섭 ▲경기북부청 여성청소년과장 방유진 ▲경기북부청 교통과장 김종재 ▲경기북부청 의정부서장 신성철 ▲경기북부청 양주서장 노윤환 ▲경기북부청 일산동부서장 최영기 ▲경기북부청 가평서장 백두용

▲강원청 홍보담당관 윤태영 ▲강원청 청문감사인권담당관 최희운 ▲강원청 수사과장 김정란 ▲강원청 형사과장 허행일 ▲강원청 광역범죄수사대장 서경민 ▲강원청 안보수사과장 김동혁 ▲강원청 수사부(수사심의과장) 이정섭 ▲강원청 범죄예방대응과장 최진육 ▲강원청 112치안종합상황실(상황팀장) 이준영 ▲강원청 112치안종합상황실(상황팀장) 김수영 ▲강원청 112치안종합상황실(상황팀장) 김현진 ▲강원청 여성청소년과장 이동석 ▲강원청 강릉서장 손창권 ▲강원청 동해서장 황덕구 ▲강원청 태백서장 박성규 ▲강원청 속초서장 김삼현 ▲강원청 삼척서장 박민숙 ▲강원청 정선서장 우민구 ▲강원청 횡성서장 김태경 ▲강원청 고성서장 박천환

▲충북청 홍보담당관 김성백 ▲충북청 수사과장 김상훈 ▲충북청 광역범죄수사대장 김항수 ▲충북청 안보수사과장 손휘택 ▲충북청 수사부(수사심의과장) 이병노 ▲충북청 범죄예방대응과장 김남균 ▲충북청 112치안종합상황실장 전귀성 ▲충북청 112치안종합상황실(상황팀장) 민경훈 ▲충북청 112치안종합상황실(상황팀장) 이용두 ▲충북청 교통과장 한태동 ▲충북청 (충청북도 자치경찰위원회) 이현중 ▲충북청 청주상당서장 심혜은 ▲충북청 청주청원서장 조성수 ▲충북청 제천서장 박재범 ▲충북청 단양서장 조상규 ▲충북청 옥천서장 김영돈

▲충남청 청문감사인권담당관 김한철 ▲충남청 경무기획정보화장비과장 김영대 ▲충남청 치안정보과장 나기윤 ▲충남청 형사과장 김항년 ▲충남청 광역범죄수사대장 양수근 ▲충남청 안보수사과장 이종길 ▲충남청 수사부(수사심의과장) 고태완 ▲충남청 범죄예방대응과장 신완수 ▲충남청 112치안종합상황실장 이동기 ▲충남청 112치안종합상황실(상황팀장) 윤치원 ▲충남청 112치안종합상황실(상황팀장) 양운모 ▲충남청 112치안종합상황실(상황팀장) 박규남 ▲충남청 112치안종합상황실(상황팀장) 민상식 ▲충남청 여성청소년과장 김은희 ▲충남청 교통과장 정기영 ▲충남청 서산서장 김경열 ▲충남청 아산서장 임영인 ▲충남청 논산서장 이승환 ▲충남청 공주서장 이완수 ▲충남청 홍성서장 권미자

▲전북청 홍보담당관 이인영 ▲전북청 청문감사인권담당관 주현식 ▲전북청 경비과장 황동석 ▲전북청 치안정보과장 임정빈 ▲전북청 수사과장 이용주 ▲전북청 형사과장 안영봉 ▲전북청 사이버수사과장 권현주 ▲전북청 광역범죄수사대장 노광일 ▲전북청 수사부(수사심의과장) 김태형 ▲전북청 범죄예방대응과장 이정호 ▲전북청 112치안종합상황실(상황팀장) 조남형 ▲전북청 112치안종합상황실(상황팀장) 김상호 ▲전북청 여성청소년과장 김종신 ▲전북청 교통과장 오지석 ▲전북청 전주덕진서장 양정환 ▲전북청 군산서장 선원 ▲전북청 익산서장 이재성 ▲전북청 남원서장 채정수 ▲전북청 고창서장 배상진 ▲전북청 무주서장 신동현

▲전남청 청문감사인권담당관 정균수 ▲전남청 경비과장 장승명 ▲전남청 치안정보과장 이종한 ▲전남청 수사과장 이용욱 ▲전남청 형사과장 윤종도 ▲전남청 광역범죄수사대장 정덕교 ▲전남청 수사부(수사심의과장) 박현준 ▲전남청 범죄예방대응과장 송기주 ▲전남청 112치안종합상황실장 박병준 ▲전남청 112치안종합상황실(상황팀장) 지지환 ▲전남청 112치안종합상황실(상황팀장) 이만석 ▲전남청 112치안종합상황실(상황팀장) 장현필 ▲전남청 112치안종합상황실(상황팀장) 정병원 ▲전남청 (전남 자치경찰위원회) 박미영 ▲전남청 광양서장 문대열 ▲전남청 고흥서장 박상년 ▲전남청 해남서장 서현우 ▲전남청 무안서장 김효진 ▲전남청 장흥서장 강은석 ▲전남청 보성서장 김영록 ▲전남청 영광서장 주정재 ▲전남청 화순서장 정재봉 ▲전남청 영암서장 정형은 ▲전남청 장성서장 김학영 ▲전남청 강진서장 박상구 ▲전남청 완도서장 한정민 ▲전남청 진도서장 이종학 ▲전남청 구례서장 이석현 ▲전남청 신안서장 고성민

▲경북청 홍보담당관 김순태 ▲경북청 청문감사인권담당관 원용덕 ▲경북청 경비과장 최성열 ▲경북청 치안정보과장 권효섭 ▲경북청 수사과장 문영상 ▲경북청 형사과장 박준경 ▲경북청 사이버수사과장 이대헌 ▲경북청 광역범죄수사대장 서상태 ▲경북청 안보수사과장 김해출 ▲경북청 수사부(수사심의과장) 임인수 ▲경북청 범죄예방대응과(범죄예방계장) 김명만 ▲경북청 112치안종합상황실(상황팀장) 김만중 ▲경북청 112치안종합상황실(상황팀장) 문진영 ▲경북청 112치안종합상황실(상황팀장) 강연구 ▲경북청 여성청소년과장 장성재 ▲경북청 교통과장 배기환 ▲경북청 (경상북도 자치경찰위원회) 이홍수 ▲경북청 포항북부서장 장찬익 ▲경북청 김천서장 신동연 ▲경북청 영주서장 신홍철 ▲경북청 상주서장 장호식 ▲경북청 문경서장 정운식 ▲경북청 청도서장 이병철 ▲경북청 영덕서장 이영길 ▲경북청 예천서장 이권수 ▲경북청 성주서장 정창호 ▲경북청 영양서장 조응현 ▲경북청 울릉서장 정용우

▲경남청 청문감사인권담당관 정근호 ▲경남청 경무기획정보화장비과장 김대정 ▲경남청 경비과장 하준영 ▲경남청 치안정보과장 이병태 ▲경남청 수사과장 양재승 ▲경남청 형사과장 오승철 ▲경남청 사이버수사과장 박정덕 ▲경남청 반부패·경제범죄수사대장 권창현 ▲경남청 광역범죄수사대장 박기석 ▲경남청 안보수사과장 우문영 ▲경남청 수사부(수사심의과장) 국중용 ▲경남청 범죄예방대응과장 안형주 ▲경남청 112치안종합상황실(상황팀장) 김양수 ▲경남청 112치안종합상황실(상황팀장) 이정호 ▲경남청 112치안종합상황실(상황팀장) 이교진 ▲경남청 (경상남도 자치경찰위원회) 김학진 ▲경남청 창원서부서장 오경용 ▲경남청 진주서장 윤형철 ▲경남청 김해서부서장 박진효 ▲경남청 양산서장 김경수 ▲경남청 사천서장 송태훈 ▲경남청 밀양서장 천승준 ▲경남청 합천서장 안형배 ▲경남청 창녕서장 임홍란 ▲경남청 하동서장 공정원 ▲경남청 남해서장 김대원 ▲경남청 산청서장 정수연 ▲경남청 함안서장 정재훈

▲제주청 청문감사인권담당관 최준영 ▲제주청 (제주특별자치도 자치경찰위원회) 김준 ▲제주청 치안정보과장 권용석 ▲제주청 수사과장 김상식 ▲제주청 (수사심의과장) 최지혜 ▲제주청 범죄예방대응과장 박현규 ▲제주청 범죄예방대응과(상황팀장) 박진우 ▲제주청 범죄예방대응과(상황팀장) 김완기 ▲제주청 경비교통과장 이지현 ▲제주청 해안경비단장 황세영 ▲제주청 동부서장 이병학

▲서울청 (치안지도관) 홍승우 ▲대구청 (치안지도관) 이승목 ▲인천청 (치안지도관) 강헌수 ▲광주청 (치안지도관) 이광열 ▲충남청 (치안지도관) 안용식

▲서울청 경무기획과(퇴직준비교육) 박인신 ▲서울청 경무기획과(퇴직준비교육) 박충근 ▲서울청 경무기획과(퇴직준비교육) 유토연 ▲서울청 경무기획과(퇴직준비교육) 이정수 ▲부산청 경무기획과(퇴직준비교육) 박광주 ▲광주청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 김범상 ▲대전청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 강부희 ▲경기남부청 경무기획과(퇴직준비교육) 김신조 ▲경기남부청 경무기획과(퇴직준비교육) 박덕순 ▲경기남부청 경무기획과(퇴직준비교육) 이규환 ▲경기남부청 경무기획과(퇴직준비교육) 이동권 ▲강원청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 박상경 ▲충북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 목성수 ▲충북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 박희규 ▲충북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 백석현 ▲충북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 전순홍 ▲전남청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 허양선 ▲경북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 곽동호 ▲경북청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 안문기 ▲경남청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 김성철 ▲경남청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 이일상 ▲경남청 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 하재철

calebcao@newspim.com

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금융위·방미통위 내년 세종行...외교·안보 부처도 이전 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 주요 국가기관의 청사를 새로 지어 세종시로 이전한다. 수사·보안 등 업무 특성상 독립청사가 필요한 17개 기관, 공무원 6934명이 대상으로 2031년경 이전을 목표로 한다. 윤호중 행정안전부 장관은 13일 '2차 중앙행정기관 이전 관련' 브리핑에서 "신축 후 이전하는 기관으로는 외교부, 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등이 해당되며, 수사·보안 등 업무 특성에 맞는 최적의 시설을 마련하겠다"고 밝혔다. 윤 장관은 "독립청사와 특수시설이 필요한 17개 기관, 6934명은 업무 특성에 맞는 청사를 신축한 뒤 이전하겠다"며 "해당 기관들은 내년부터 청사 신축 작업을 시작하면, 2031년경에는 이전이 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다. 윤호중 행정안전부 장관. [사진= 행정안전부] 이번 이전 대상은 수도권 소재 중앙행정기관 등 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9929명이다. 윤 장관은 "현재 수도권에 있는 총 142개의 행정기관을 대상으로 검토한 결과 국정 운영의 효율성을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민서비스를 담당하는 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 설명했다. 정부는 기관별 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 임차청사를 활용한 조기 이전과 독립청사 신축 후 이전 등 두 가지 방식으로 이전을 추진한다. 독립청사가 필요하지 않은 27개 기관은 2027년 중 단계적으로 세종으로 이전한다. 윤 장관은 "상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관의 이전을 우선 추진하겠다"고 말했다. 이어 "하반기에는 금융위원회를 비롯해 각 부처 소속기관 및 각종 자문위원회 등 나머지 19개 기관의 이전을 추진하여 임차청사 활용 기관은 내년 안에 이전을 마무리하겠다"고 밝혔다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 이전 시점을 결정할 계획이다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 등 대통령 관련 기관은 이번 이전 일정과 별개로 검토한다. 윤 장관은 "대통령비서실, 국가안보실 등 대통령 연계기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려하여 별도로 검토하겠다"고 말했다. [인포그래픽=챗GPT] 정부는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부의 세종 이전을 위한 법 개정도 추진한다. 현행 행복도시법상 이들 5개 부처는 이전 제외기관으로 규정돼 있다. 정부는 국회와 협력해 해당 조항을 개정하고 이전에 필요한 예산을 확보할 방침이다. 윤 장관은 "국회와 긴밀히 협력하여 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부를 이전 제외기관에서 삭제하는 행복도시법 개정과 필요한 예산 확보를 추진하겠다"고 밝혔다. 이전 공무원과 가족의 정착을 위한 주거·교통 지원방안도 마련한다. 윤 장관은 "기관 이전은 공무원과 가족의 생활에 큰 변화를 가져오는 만큼, 충분히 소통하며 이전에 따른 어려움을 줄여 나가겠다"고 말했다. 이어 "중앙행정기관의 이전은 단순히 정부의 공간을 옮기는 데 그치는 일이 아니다"라며 "수도권 일극체제를 극복하고, 국토를 균형있게 활용하는 공간전략이자, 대한민국의 지속가능한 미래와 새로운 도약을 이끄는 성장전략"이라고 강조했다. 그러면서 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무방식 개선을 함께 추진하여, 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.   abc123@newspim.com 2026-10-13 14:12
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'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 18일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제 DAY OFF SEOUL' 포스터 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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