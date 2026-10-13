정점식 "李대통령, 재벌 해체 생각 여전한가…그래서 주병기 고집하나"

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"주병기 반기업 인식, 공정거래위원장 직무수행에 부적절"

"기업을 해체 대상에서 동원 대상으로 바꿨을 뿐…입장 밝혀야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 13일 주병기 공정거래위원장의 과거 재벌 관련 발언을 문제 삼으며 사퇴를 촉구하는 한편, 이재명 대통령을 향해서도 재벌 해체에 대한 입장을 밝힐 것을 요구했다.

정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 '이재명 대통령도 재벌에 대한 생각, 여전히 그대로입니까'라는 제목의 글을 올리고 "기업에 대해 이토록 왜곡된 시각을 가진 인물이 공정한 시장경제 질서를 세우기 위한 공정거래위원장으로서 직무수행이 가능하다고 볼 수 없다"며 "마땅히 사퇴해야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.06 mironj19@newspim.com

그는 주 위원장이 전날 국회 정무위원회 국정감사에서 재벌과 대기업집단을 '착취적 대한민국을 만드는 적'으로 지목한 과거 발언에 대해 "표현이 과도한 측면이 있지만 지금도 그렇게 생각한다"고 답변한 점을 지적했다.

정 원내대표는 이를 두고 "공정거래위원장이 대기업 전체를 악마화하는 편협하고 왜곡된 반기업 정서를 가감없이 드러낸 것"이라며 "대한민국의 기업인들을 통째로 비하하는 시각을 보이기도 했다"고 비판했다.

이어 "이처럼 본인의 왜곡된 반기업관을 바꾸지 않은 주병기 위원장을 보면서 자연스럽게 임명권자인 이재명 대통령의 뿌리깊은 반기업적 마인드에 대한 우려가 커진다"고 주장했다.

정 원내대표는 이 대통령이 과거 성남시장 시절 "재벌체제 해체에 정치적 생명을 걸겠다"고 발언한 사실을 거론하며 "주병기 위원장의 시각과 맥락상 매우 유사하며 어쩌면 주병기 위원장보다 더 극단적이라고 할 수 있다"고 말했다.

그러면서 "이재명 대통령도 10년 전 재벌체제 해체에 대한 생각이 동일한가. 그래서 주병기 위원장을 고집하는 것인가"라고 반문했다.

이 대통령이 취임 이후 대기업 총수들과 해외순방에 나서고 반도체 클러스터 조성 등을 추진한 데 대해서도 비판을 이어갔다.

그는 "이는 대기업에 대한 생각이 '해체의 대상'에서 '동원의 대상'으로 바뀐 것일 뿐, 궁극적으로 기업의 자율성과 재산권을 부정하는 반기업적인 관점에 뿌리를 두고 있다"고 주장했다.

아울러 "노조의 쟁의 대상을 경영상 결정까지 확대해 기업의 경영권을 침해하고 있는 노란봉투법 역시 이재명 대통령의 뿌리깊은 반기업관과 무관하다고 볼 수 없다"고 지적했다.

정 원내대표는 "이재명 대통령은 재벌에 대한 본인의 생각과 관점이 달라졌는지, 여전히 재벌체제 해체에 본인의 정치적 생명을 걸 의향인지 국민 앞에 소상히 설명하고 밝히길 바란다"고 촉구했다.

oneway@newspim.com