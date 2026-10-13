익산시, 백제역사유적지구 세계유산 확대등재 추진 '전략 모색'

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국제학술대회 개최…국내외 전문가 참여해 확대등재 당위성 논의

제석사지·쌍릉·입점리고분·오금산성 등 익산 4개 유적 추가 검토

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 백제 왕도의 역사적 가치를 세계적으로 확장하기 위해 국내외 전문가들과 세계유산 확대등재 전략 마련에 나섰다.

익산시는 13일 웨스턴라이프호텔에서 국내외 세계유산 전문가들이 참석한 가운데 '2026 백제역사유적지구 국제학술대회'를 개최했다고 밝혔다.

백제역사유적지구 국제학술대회[사진=익산시]2026.10.13 lbs0964@newspim.com

이번 학술대회는 '백제역사유적지구 유네스코 세계유산 확대등재 전략'을 주제로 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며 확대등재의 필요성과 추진 방향을 살펴보고 국내외 사례를 바탕으로 실질적인 전략과 과제를 논의했다.

현재 유네스코 세계유산에 등재된 백제역사유적지구는 익산 왕궁리유적과 미륵사지, 공주 공산성·무령왕릉과 왕릉원, 부여 관북리유적과 부소산성·정림사지·왕릉원·나성 등 8개 유산으로 구성돼 있다.

이번 학술대회에서는 기존 유산에 백제 왕도와 관련된 유적 10곳을 추가하는 방안이 주요 의제로 다뤄졌다.

익산에서는 제석사지와 쌍릉, 입점리고분, 오금산성 등 4개 유적이 검토 대상에 포함됐으며 공주에서는 정지산유적과 수촌리고분군, 부여에서는 능산리사지와 왕흥사지, 정암리와요지, 능안골고분군 등 6개 유적이 논의됐다.

익산의 유적 4곳이 확대등재 대상으로 검토되면서 기존 왕궁리유적과 미륵사지에 더해 백제 왕도의 역사적 가치와 유적 간 연관성을 폭넓게 조명할 수 있을 것으로 기대된다.

학술대회는 최재헌 건국대 교수의 기조강연으로 시작됐다. 최 교수는 '백제역사유적지구의 확장 등재 가능성과 전략: 발굴유적의 추가에서 백제 왕도체계의 완성까지'를 주제로 확대등재 가능성과 추진 방향을 제시했다. 이어 국내 전문가들은 세계유산 확대등재의 당위성과 주요 과제, 국가 정책과 지원체계, 연속유산 확대등재 경험 등을 발표했다.

오후에는 최근 세계유산에 등재된 일본 아스카·후지와라를 비롯해 중국과 인도 등의 해외 사례를 살펴보고 백제역사유적지구에 적용할 수 있는 전략과 시사점을 모색했다. 종합토론에서는 확대등재를 위한 핵심 가치와 향후 추진 과제를 논의했다.

백제역사유적지구 국제학술대회[사진=익산시]2026.10.13 lbs0964@newspim.com

익산시 관계자는 "이번 학술대회는 국내외 전문가들의 의견을 바탕으로 백제역사유적지구의 세계유산적 가치를 확장할 방향을 모색하는 자리"라며 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 세계유산 확대등재를 위한 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com