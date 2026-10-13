경과원 '외국인 이웃을 위한 겨울외투 나눔 캠페인' 진행

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광교·판교테크노밸리 입주기업 및 유관기관 임직원과 함께 '제9회 첫겨울 나눌래옷' 사업 동참

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 광교·판교테크노밸리 입주기업 및 유관기관 임직원과 함께 도내 외국인 주민의 따뜻한 겨울나기를 돕는 '외국인 이웃을 위한 겨울외투 나눔 캠페인'을 오는 16일까지 진행한다고 13일 밝혔다.

캠페인 참여 모습. [사진=경과원]

이번 캠페인은 한국의 추운 겨울에 익숙하지 않은 외국인 노동자와 유학생, 다문화가정 등에 겨울외투를 전달하기 위해 마련됐다. 경과원은 '제9회 첫겨울 나눌래옷' 사업에 동참해 광교·판교테크노밸리 입주기업과 함께 겨울외투 나눔을 실천한다.

특히 입주기업과 유관기관 임직원들이 손쉽게 기부에 참여할 수 있도록 광교·판교테크노밸리 내 7개 건물 1층 로비에 수거함을 설치하고 점퍼·코트·패딩 등 겨울외투를 모으고 있다.

광교에서는 경과원 광교사무소, 경기바이오센터, 경기R&DB센터, 광교비즈니스센터 등 4개 건물이 참여한다. 판교에서는 글로벌R&D센터, 경기창조경제혁신센터, 스타트업캠퍼스 등 3개 건물에서 나눔이 진행된다.

수거된 외투는 전문 세탁과 분류 과정을 거쳐 '첫겨울 나눌래옷' 온라인 플랫폼에 등록된다. 외투가 필요한 외국인 이웃이 플랫폼에서 원하는 옷을 신청하면 택배를 통해 전달되는 방식이다.

'첫겨울 나눌래옷'은 지난 8년간 외국인 이웃 약 2만 6000명에게 겨울외투 7만여 벌을 전달한 민·관 협력 나눔사업이다. 경과원은 이번 캠페인을 계기로 입주기업과 유관기관의 자발적인 참여를 통해 지역사회에 나눔 문화를 확산할 것으로 기대하고 있다.

앞으로도 입주기업과 함께 생활 속 나눔을 실천하고 ESG 사회공헌 활동을 확대할 계획이다.

이소연 경과원 테크노밸리혁신단장은 "광교·판교테크노밸리 입주기업과 임직원들의 따뜻한 마음이 모여 한국의 추운 겨울을 처음 맞는 외국인 이웃들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "앞으로도 입주기업과 함께 지역사회에 온기를 전하고 나눔의 가치를 확산하는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com