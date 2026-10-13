LH 경기남부지역본부, 의왕청계2 신혼희망타운 행복주택 청약접수

AI 핵심 요약beta
- LH 경기남부본부는 13일부터 의왕청계2 행복주택 청약접수를 시작했다
- 의왕청계2 A-1블록은 전용 55㎡ 행복주택 159호를 공급한다
- 청약은 15일까지 진행되며 당첨자 발표는 2027년 2월 3일이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = LH 경기남부지역본부는 13일부터 의왕청계2 공공주택지구 내 A-1블록 신혼희망타운 행복주택 청약접수를 실시한다고 밝혔다.
의왕청계2 A-1블록은 경기도 의왕시 청계동, 포일동 일원 의왕청계2 공공주택지구 내 위치하는 신혼희망타운 행복주택으로 공공분양 320세대, 행복주택 160세대가 혼합된 총 480세대 규모 단지다.
지난 2024년 12월에 입주자모집을 완료한 공공분양주택에 이어 이번에는 행복주택 159호를 모집한다. 이번 공급하는 행복주택은 전세대 신혼부부 등의 수요가 높은 전용면적 55㎡로 구성돼 있으며 임대조건은 주변 시세의 80% 수준이다.
보증금 1억 7500만 원, 월임대료는 68만 원 수준으로 전환보증금 제도를 이용하면 임대료 부담을 더욱 낮출 수 있다. 입주자격은 모집공고일 현재 무주택세대구성원으로서 신혼부부, 예비신혼부부 및 한부모가족으로 소득과 자산요건을 충족해야 한다.
공급일정은 청약접수(10월 13~15일), 당첨자발표(2027년 2월 3일), 계약체결(2027년 2월 23~25일)이며 입주는 2028년 4월 예정이다. 기타 자세한 사항은 LH청약플러스 및 마이홈포털에 게시된 공고문을 참조하거나 전화상담을 통해 확인 가능하다.
LH 경기남부지역본부 관계자는 "의왕청계2 A1블록 신혼희망타운 행복주택은 실내놀이터, 공동육아나눔터 등 육아 특화 설계가 적용된 공공주택으로 무주택 신혼부부 계층에게 매력적인 선택지가 될 것"이라고 전했다.
ssamdory75@newspim.com