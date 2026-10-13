과천시, 지정타 교통정체 해소...과천대로7길 1개 차선 추가 확보

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 13일 과천대로7길 진입 차선 1개를 추가 확보했다
- 기업 입주로 빚어진 출퇴근 시간대 교통정체가 크게 개선됐다
- 시는 넷마블 준공에 대비해 추가 차선 확보를 지속 협의한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 과천지식정보타운 지식기반산업용지 내 출퇴근 시간대 교통정체를 해소하기 위해 한국토지주택공사(LH) 및 입주기업과 협의를 거쳐 과천대로7길의 1개 차선을 추가 확보했다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 과천지식정보타운 지식기반산업용지는 최근 기업 입주가 본격화되면서 출퇴근 시간 차량 집중으로 인한 통행 불편이 이어져 왔다. 이에 시는 교통신호 주기 조정, 유도선 도색 등 다각적인 대책을 추진해 왔다.
이번에 확보된 추가 차선은 지식기반산업용지 진입 방향의 기존 우회전 전용 차선을 직선화하는 방식으로 마련됐다. 해당 사업은 과천지식정보타운 기업협의회의 최초 건의로 시작됐으나 변압기·맨홀 등 지장물 이설과 사유지 활용, 공공주택지구 지구계획 및 교통영향평가 변경 등 복잡한 행정 절차가 수반돼 어려움을 겪었다.
시는 한국토지주택공사(LH) 및 관계 기관과 다각도로 협의를 지속해 공공주택지구 지구계획 14차 변경 승인 등 선행 절차를 완료하고 도로 확장 공사를 마쳐 현재 해당 차선을 정상 개통·운영 중이다.
차선 확충 이후 지식기반산업용지에서 과천대로 방향으로 나가는 차량 통행 공간이 확대됨에 따라 특히 퇴근 시간대 병목 현상이 크게 개선된 것으로 파악됐다.
시는 향후 지식기반산업용지 9블록(넷마블) 준공에 따른 교통량 증가에 선제적으로 대비하기 위해 9블록 앞 보도 공간의 차로 전환 및 철도 부지 조정을 통한 추가 차선 확보 방안 등을 LH 등과 지속 협의하고 있다.
신계용 과천시장은 "이번 차선 확보는 기업 현장의 애로사항을 적극 반영한 적극행정의 결실이자 시와 LH, 입주기업이 합심해 이끌어낸 성과"라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 지식정보타운의 교통 및 정주 여건을 지속해서 개선해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com