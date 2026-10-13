한국맥도날드, 태평로로 본사 이전...'2030 비전' 거점 마련

교육센터·테스트 키친 갖춘 신규 본사 개소

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한국맥도날드가 7년 만에 사옥을 확장 이전하며 중장기 성장을 위한 발판을 마련했다. 교육·연구 역량을 한층 강화해 오는 2030년까지 '매출 2조 원·매장 500개' 달성에 박차를 가한다는 구상이다.

한국맥도날드는 기존 종로타워에서 중구 태평로 부영태평빌딩으로 본사를 이전하고, 전날(12일) 기념식을 개최했다고 13일 밝혔다. 이날 행사에는 김기원 대표를 비롯해 임직원 150여 명이 참석했다.

한국맥도날드 신규 본사 내 '햄버거 대학 교육센터(Hamburger University Learning & Development Center)' 전경. [사진=한국맥도날드 제공]

새 사옥의 핵심은 인재 육성과 메뉴 연구 인프라 확충이다. 한국맥도날드는 사옥 내 '햄버거 대학 교육센터'를 신설했다. 최대 130명을 동시에 수용할 수 있는 교육장으로, 매장 및 본사 직원 대상 교육을 한층 강화한다. 글로벌 인증 강사진이 연간 65회 이상 교육을 진행해 매년 1500명 이상의 수료자를 배출할 계획이다. 기존 글로벌 교육과정에 국내 시장 환경과 직원들의 수요를 반영한 자체 프로그램도 더해진다.

본사 건물 지하에 들어선 '맥도날드 태평빌딩점'에는 신메뉴 연구시설인 '테스트 키친'이 들어선다. 최근 변화하는 소비 트렌드와 고객 니즈를 신속히 반영한 메뉴 개발 거점으로 활용할 방침이다. 해당 매장은 도심 직장인과 외국인 관광객을 공략하는 주요 판매 거점 역할도 겸한다.

임직원 업무 공간은 소통과 협업에 방점을 두고 재구성됐다. 회의 공간을 이전보다 2배 가까이 늘렸으며, 매장 분위기를 접목한 카페테리아와 웰니스룸, 마사지 부스 등 휴식 시설을 크게 확충했다. 브랜드를 상징하는 '골든 아치' 디자인은 각 층의 공간 구조 곳곳에 녹여냈다.

한국맥도날드 신규 본사와 같은 건물에 위치한 '맥도날드 태평빌딩점' 전경. [사진=한국맥도날드 제공]

지역사회와의 상생 행보도 잊지 않았다. 한국맥도날드는 신규 매장 개점에 맞춰 지난 8일 태평빌딩점 인근 보육시설인 영락보린원과 혜심원의 아동 및 관계자들에게 '행복의 버거'를 전달했다.

김기원 한국맥도날드 대표는 기념식에서 "이번 사옥 이전은 단순한 공간의 이동을 넘어선 새로운 도약의 출발점"이라며 "새로운 공간에서 구성원들과 함께 더 큰 성장을 이뤄나가자"고 당부했다.

한국맥도날드 관계자는 "이번 이전은 지속 가능한 성장을 견인할 교육과 메뉴 개발 역량을 획기적으로 강화했다는 데 큰 의미가 있다"며 "새로운 환경에서 구성원 간 소통을 활성화하고, 2030년 중장기 비전을 달성하기 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.

nrd@newspim.com