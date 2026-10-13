[출고] 장성 고려시멘트 인근 마을서 '건물 균열' 속출 …피해 사진만 804장

AI 핵심 요약beta
- 주민대책위는 13일 고려시멘트 광산 인근 피해조사 결과를 발표했다
- 5개 마을에서 누수·지반침하 등 피해 804건을 확인했다
- 주민들은 장성군과 안전당국에 원인 조사와 안전조치를 촉구했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 장성군 옛 고려시멘트 광산 인접 주민들이 건물 붕괴 등 피해를 호소하며 안전 조치를 촉구했다.
기본소득당 전남광주시당과 고려시멘트 피해대책위원회는 13일 오전 시의화 광주청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '장성 고려시멘트 인근 마을 피해 조사' 결과를 발표했다.
이번 조사는 지난 8~9월 신기마을·월곡동·교동·삼가 1~2동 등 5개 마을을 대상으로 실시됐다.
누수·수도관 파열·건물 밑동 드러남·지하수 공급 중단 등 현상이 공통적으로 관찰됐으며 총 804장의 피해 사진을 확보했다.
이 중 지반 침하에 따른 건물 피해 추정 사례는 80건이다.
이장현 피해대책위원장은 "공장이 돌아가는 동안 주민의 건강·재산 피해는 적게는 수백에서부터 수천만원에 달했다"며 "공장 가동이 중지된 이후에도 계속된 침하와 건축물 피해 현상이 발생하고 있다"고 호소했다.
그러면서 "완전한 폐광 절차 이전에 고려시멘트가 주민 피해의 책임을 이행하고 떠날 수 있도록 장성군이 나서달라"며 "안심하고 살아갈 수 있도록 남부광산안전사무소가 광산의 안전을 살펴봐 달라"고 당부했다.
문현철 피해 조사·규명 단장은 "재난 및 안전관리 기본법과 지방자치법에 따라 장성군이 피해 원인 조사와 대응을 위한 계획을 수립해야 한다"고 요구했다.
신지혜 기본소득당 전남광주시당위원장은 "50여년을 이어 온 고려시멘트 피해 문제부터 제대로 해결하는 솔선수범이 먼저 이뤄져야 3대 메가프로젝트 관련 시설 유치에 대한 주민 공감대도 쌓아 갈 수 있다"고 경고했다.
bless4ya@newspim.com