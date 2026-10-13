대전서 빗길 달리던 승용차 화물차 '쾅'…견인기사·시민들이 운전자 구조

AI 핵심 요약beta
- 13일 오전 대전서 승용차가 주차된 화물차를 추돌했다
- 충격으로 차량이 전도돼 60대 운전자가 내부에 고립됐다
- 운전자는 시민 도움으로 구조됐으며 경찰이 원인을 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 13일 대전에서 빗길을 달리던 승용차가 주차된 화물차를 들이받고 옆으로 넘어지는 사고가 발생했다. 차량 안에 갇혔던 60대 운전자는 시민들의 도움으로 무사히 구조됐다.
이날 오전 11시 36분쯤 대전 서구 가장동의 한 교차로에서 아반떼 승용차가 도로 갓길에 주차돼 있던 1t 화물차를 추돌했다.
충돌 충격으로 승용차가 옆으로 넘어지면서 운전자 A씨가 차량 내부에 고립됐다.
A씨는 현장에 출동한 견인기사와 주변 시민들의 도움을 받아 차량 밖으로 빠져나왔으며 다행히 다치지 않은 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨의 진술과 차량 블랙박스 영상 등을 확인하며 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com