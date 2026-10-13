남양주시, 제40회 다산정약용문화제 개최

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 오는 17일부터 18일까지 이틀간 조안면 정약용유적지와 다산생태공원 일원에서 '제40회 다산정약용문화제'를 개최한다고 13일 밝혔다.

제40회 다산정약용문화제 포스터. [자료=남양주시]

시에 따르면 올해 문화제는 '시대를 설계한 정약용, 오늘을 혁신하다'를 주제로 정약용 선생의 실사구시 사상과 인문 정신을 현대적으로 재해석한 다양한 프로그램을 선보인다. 주요 프로그램으로는 가족이 함께 아이디어를 구현하는 '정약용 로봇창작대회'를 비롯해 인공지능(AI)과 로봇 기술을 체험하는 '정약용 미래공방'이 마련된다.

정약용유적지와 다산생태공원 곳곳을 탐험하며 미션을 수행하는 보물찾기 프로그램 '다산의 마지막 제자'와 디지털 기기에서 벗어나 사색과 여유를 즐기는 '디지털 디톡스 유배체험'도 운영된다. 이 밖에도 한복 체험, 전통놀이, 문예대회, 어린이 퀴즈 프로그램 '도전! 장원급제', 시민 참여 헌화·헌다례 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 진행된다.

올해는 40주년을 맞아 시민 참여를 확대하기 위해 개막식 시간을 기존 오전에서 오후 3시로 변경했다. 개막식과 함께 40주년 기념 특별공연도 선보인다.

첫날인 17일에는 헌다례와 개막식, 뮤지컬 '다산, 물 위의 별' 갈라쇼가 열리며 이상봉 디자이너가 정약용의 혁신 정신을 한국적 아름다움으로 재해석한 40주년 기념 패션쇼도 진행될 예정이다. 18일 오후에는 어반자카파, HYNN(박혜원), 억스가 출연하는 기념 콘서트가 마련돼 축제의 마지막 무대를 장식한다.

행사장 곳곳에서는 거리공연과 버스킹이 이어지며 지역 농산물을 판매하는 팜마켓도 운영돼 방문객에게는 다양한 볼거리와 먹거리를 제공할 예정이다.

남양주시는 방문객의 이동 편의를 위해 운길산역과 조안면 체육공원에서 행사장까지 셔틀버스를 운행한다. 행사장 주변 주차 공간이 협소한 만큼 대중교통과 셔틀버스 이용을 당부했다.

시 관계자는 "40회를 맞은 이번 문화제가 정약용 선생의 도전과 혁신 정신을 되새기고 세대가 함께 어울리는 자리가 되길 바란다"며 "가족, 친구와 함께 다채로운 공연과 체험을 즐기며 가을의 여유를 느껴보시길 바란다"고 말했다.

세부 프로그램과 공연 일정, 셔틀버스 운행 시간표 등은 다산정약용문화제 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com