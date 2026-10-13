[내일날씨] 아침 10도 이하 '쌀쌀'…전국 맑음

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 14일 전국이 대체로 맑고 쌀쌀하겠다고 예보했다.
- 아침 최저기온은 5~14도, 낮 최고기온은 17~22도로 예상했다.
- 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 크고 미세먼지는 좋음 수준이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 14일은 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 기온이 낮아 쌀쌀하겠다. 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크겠으니 건강관리에 유의해야 겠다.
13일 기상청에 따르면 오는 14일 전국 대체로 맑겠으나 쌀쌀한 가을 날씨가 찾아올 전망이다.
아침 최저기온은 5~14도로 예상된다. ▲서울 9도 ▲인천 10도 ▲수원 9도 ▲춘천 7도 ▲강릉 12도 ▲청주 10도 ▲대전 9도 ▲전주 11도 ▲광주 12도 ▲대구 11도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 17~22도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 18도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 20도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 22도 ▲울산 21도 ▲제주 20도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 동해 앞바다에서 1.0~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com