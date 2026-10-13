남양주시, 공공시설 계약전력 조정으로 전기요금 절감

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 공공건축물과 시설물의 계약전력을 조정해 연간 약 7962만원의 전기요금을 절감할 것으로 예상된다고 13일 밝혔다.

남양주시청 전경. [사진=남양주시]

시에 따르면 남양주시는 공공청사와 체육시설 등 공공시설 357곳을 대상으로 전력 사용 현황과 계약전력의 적정성을 점검한 결과 39곳의 계약전력을 총 1362kW 낮춰 월 약 663만원, 연간 약 7962만원의 전기요금 절감할 수 있게 됐다.

계약전력은 전기 사용량과 관계없이 기본요금 산정에 반영되는 기준이다. 실제 사용량보다 계약전력이 높게 설정된 시설은 전력 사용에 비해 불필요한 기본요금이 발생할 수 있다.

시는 시설별 계약전력과 최대전력수요량을 분석해 전력 사용에 지장이 없는 범위에서 계약전력을 조정했다. 담당 공무원들이 시설별 전력 사용 실태를 직접 점검하고 개선 방안을 마련한 결과다.

이번 계약전력 조정은 최현덕 시장이 당선인 시절 인수위원회 단계부터 관심을 갖고 검토해 온 사안이다. 시는 민선9기 출범과 함께 공공시설의 계약전력 적정성 점검에 착수했다.

남양주시는 이번 성과를 바탕으로 공공시설의 전력 사용 현황을 지속적으로 점검할 계획이다.

아울러 계약전력 조정 사례를 민간시설과 공유하고 아파트 등 공동주택의 전기요금 체계와 전력 사용량을 분석해 불필요한 요금 절감에 도움이 되는 정보를 제공할 방침이다. 시는 이를 통해 에너지 사용 효율을 높이고 탄소배출 저감과 탄소중립 실현에도 힘쓸 예정이다.

시 관계자는 "이번 계약전력 조정은 공공시설의 전력 사용 실태를 면밀히 분석해 불필요한 예산 지출을 줄인 적극적인 행정 사례"라며 "앞으로도 에너지 사용의 효율성을 높이고 예산 절감과 탄소중립 실현을 위한 다양한 방안을 발굴하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com