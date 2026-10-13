연천군, 제8회 연천국화축제 16~25일 개최

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 16일부터 25일까지 전곡리유적서 국화축제를 개최한다
- 축제장에 국화 조형물과 고구려 테마 전시를 선보인다
- 입장료를 상품권으로 환급하고 체험·공연과 농특산물 판매를 운영한다
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 오는 16일부터 25일까지 10일간 연천 전곡리유적 일원에서 제8회 연천국화축제를 개최한다고 13일 밝혔다.
군에 따르면 연천국화축제는 가을을 대표하는 국화의 아름다움을 선보이고 연천의 역사·문화와 지역 농업을 알리기 위해 마련됐다.
축제장에는 형형색색의 국화와 다양한 국화 조형물이 전시된다. 특히 연천의 역사적 특색을 반영한 고구려 테마를 접목해 꽃과 역사, 문화가 어우러진 공간을 조성할 예정이다.
입장료는 일반 기준 5000원이 적용되나 매표 시 입장료 전액을 연천사랑상품권으로 환급한다. 환급받은 상품권은 축제장 내 농특산물 판매장과 연천군 관내 업소에서 사용할 수 있다.
공식 개막식은 10월 17일 열린다. 개막식에서는 전통 줄타기와 풍물패 공연 등이 진행되며 고구려 의상 체험과 활쏘기 체험 등 관람객 참여형 프로그램도 마련되며 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 꼬마열차도 운영된다.
축제장에는 지역 농업인이 직접 생산한 친환경 농산물과 가공품을 판매하는 농특산물 판매장도 설치된다. 군은 이를 통해 연천 농특산물의 우수성을 알리고 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.
연천군 관계자는 "선선한 가을날 전곡리유적을 찾는 방문객들이 화려한 국화 향기 속에서 연천의 역사와 문화를 체감할 수 있도록 축제 준비에 만전을 기하고 있다"며 "입장료 환급 혜택과 함께 가을의 낭만을 만끽하시길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com