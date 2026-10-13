학생 줄던 산골학교의 반전…단양소백산중, 신입생 모집 경쟁률 1.66대 1

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3년 새 전교생 46명→99명…특색 교육과정에 충북 학생들 몰려

[단양=뉴스핌] 백운학 기자 = 학생 수 감소로 존립 위기를 겪는 농산촌 작은학교가 차별화된 교육과정으로 학생들의 선택을 받고 있다.

충북 단양소백산중학교가 2027학년도 신입생 특별전형에서 모집 정원을 크게 웃도는 지원자를 확보했다.

소백산중 여름방학 캠프. [사진=단양교육지원청] 2026.10.13 baek3413@newspim.com

13일 단양소백산중에 따르면 2027학년도 신입생 특별전형에는 29명 모집에 48명이 지원했다.

경쟁률은 약 1.66대 1이다. 학교는 학구 내 학생 6명과 특별전형 합격자 29명 등 신입생 35명을 선발할 예정이다.

이 학교의 변화는 최근 3년간 신입생과 재학생 수에서 나타난다.

2024학년도 신입생이 10명에 그쳤지만 특별전형 대상을 면 단위 학구에서 충북 도내로 확대하고 교육과정을 강화하면서 2025학년도 30명, 2026학년도 31명으로 늘었다.

2027학년도에는 35명이 입학할 예정이다.

전교생도 2024년 46명에서 2027년 99명으로 두 배 이상 증가할 전망이다.

다만 학교가 적정 규모로 설정한 전교생 96명 안팎을 웃돌 수 있어 기숙사 수용 여건과 교육의 질을 함께 고려해야 하는 과제도 남았다.

학교는 학생 수 확대보다 교육의 내실화에 무게를 두고 있다.

기숙형 학교의 장점을 살려 오케스트라 교육과 원어민 화상영어, 영어 튜터, 아침 독서, 수학 도전과제, 사제동행 스포츠 활동 등을 운영한다.

전교생을 대상으로 주 3일 7시간의 악기 방과후 프로그램도 진행하고 있다.

2026년 대한민국관악경연대회에서 금상을 받는 등 음악 분야에서도 성과를 냈다.

아침 독서·원어민 화상영어·수학 도전과제를 연계한 '매일 성장하는 실력탄탄 3대천왕 프로젝트'는 기초학력과 자기주도 학습 능력을 키우기 위한 프로그램이다.

조선희 교장은 "작은학교도 좋은 교육과정을 갖추면 학생과 학부모에게 선택받을 수 있다는 점을 보여준 결과"라며 "적정 규모를 유지하면서 학생 한 명 한 명에게 충분한 교육 기회를 제공하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com