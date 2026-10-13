강기윤 창원시장 취임 100일…"행정 기준 시민 중심으로 전환"

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폭염, 가뭄 등 재난 대응 체계 강화

AI 기반 안전 시스템 구축·예산 절감

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 제5대 시정 출범 100일을 맞아 시민 중심 행정 전환 성과와 향후 시정 운영 방향을 제시했다.

강기윤 시장은 13일 오전 시청 시민홀에서 출입 언론인 50여 명이 참석한 가운데 제5대 시정 출범 100일 기자간담회를 열고 "지난 100일은 새로운 사업을 만드는 것보다 행정의 신뢰를 회복하고 시민의 일상을 살피는 데 집중한 시간이었다"며 "시민이 먼저라는 가치를 시정 운영의 기준으로 세우는 첫걸음이었다"고 소회를 밝혔다.

강기윤 경남 창원시장이 13일 오전 시청 시민홀에서 열린 '제5대 시정 출범 100일 기자간담회'에서 그간의 성과와 혁신방향을 공유하고 있다.[사진=창원시] 2026.10.13

시는 그간 공급자 중심의 행정과 성과 중심 사업 추진, 장기 표류 현안, 경제·사회 구조 변화 등을 주요 과제로 진단했다. 이에 따라 행정 운영 기준을 행정 중심에서 시민 중심으로 전환하고, 판단과 통제 중심의 업무 방식을 문제 해결형 행정으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다.

시민 중심 의전을 도입하고 복합민원 해결을 위한 적극행정 원스톱 지원단을 가동했다. 생계와 직결되는 주정차 과태료는 단속보다 계도 중심으로 운영하는 방향으로 전환했다.

재난 대응에서는 폭염과 가뭄, 호우에 대한 선제 대응 체계를 마련하고 인공지능 기반 안전 시스템 고도화를 추진하고 있다. 관행적·중복 사업을 정비해 모두 511억 원의 예산 절감 효과도 기대하고 있다.

재개발·재건축 사업에는 원스톱 통합심의를 도입해 행정 절차를 줄이고, 시민의 시간과 비용 부담을 낮추기로 했다.

주요 현안에도 대응했다. 시내버스 파업 우려와 NC 다이노스 관련 갈등에 대응하고 KTX 증편 등 시민 숙원사업 해결에도 나섰다.

생활·경제·문화 분야의 사각지대를 줄이기 위한 정책도 추진했다. 1사 1취약계층 동행사업과 누비전 취약계층 우선구매제를 시행하고, 시 주관 문화행사에는 객석 우대제를 도입했다.

수돗물 정수 과정을 개선하고 실시간 수질정보 제공 시스템 구축도 추진 중이다. 취약계층 지원과 생활환경 개선을 함께 추진하는 사업으로 1사 1취약계층 동행사업이 대표 사례로 제시됐다.

기업 지원과 미래산업 육성에도 행정력을 집중했다. 공무원 3000여 명이 참여하는 1사 1직원 전담제를 시행해 기업의 애로사항을 현장에서 살피고 있다.

시는 단일 투자 규모로는 최대인 1조984억 원 규모의 인공지능 데이터센터 건립 투자협약을 체결했으며, 방산·자동차부품 분야 기업들과도 투자협약을 추진했다. 방산 분야 국가첨단전략산업 특화단지 지정은 창원의 산업 경쟁력을 높이는 기반으로 제시됐다.

시는 앞으로 구청별 100대 시민우선사업, 6대 신성장 프로젝트, 6대 일상 정주여건 강화, 10대 현안과제 단계별 정상화를 4대 중점 분야로 추진할 계획이다.

구청별 100대 시민우선사업은 이동 편의, 동네 생활안전, 환경 개선, 여가, 문화, 경제 등 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 선정한다. 사업 규모보다 시민 체감도와 필요성을 기준으로 우선순위를 정하고 예산 편성과 점검을 통해 실행력을 높인다는 방침이다.

6대 신성장 프로젝트는 에너지, 해양, 방산, 기업, 교통, 청년 분야로 구성됐다. 청정에너지 수도 기반 마련, 진해신항의 북극항로 거점화, 방산 제조혁신 전초기지 구축, 기업하기 좋은 도시 조성, 순환 교통망 구축, 미래인재 양성 등이 주요 내용이다.

일상 정주여건 강화 분야에서는 물, 공기, 의료, 재난, 복지, 문화생활을 핵심 과제로 삼는다. 시민의 기본적인 생활환경을 개선하고 안전과 도시 품격을 높이는 데 정책 역량을 집중할 계획이다.

장기 표류 현안은 사업별로 정상화 방안을 마련한다. 시내버스 준공영제, NC 다이노스 연고지 이전, 짚트랙 등 일부 현안에서 해결의 실마리를 마련한 데 이어 액화수소플랜트와 마산해양신도시 등 주요 사업도 단계별 해법을 찾을 방침이다.

강 시장은 "행정의 존재 이유와 출발점은 시민"이라며 "시민의 일상에서 답을 찾고 현장에서 문제를 해결하는 시장이 되겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com