삼척시의회 16~23일 임시회…조례안 심사·주요 사업장 답사

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세계지질공원 지정 특별위원회 구성 결의안 상정

출연안 5건·민간위탁 동의안 6건…나흘간 사업 현장 방문

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시의회가 오는 16일부터 23일까지 8일간 제274회 임시회를 열고 조례안 심사와 주요 사업장 현장 답사에 나설 예정이다.

13일 삼척시의회에 따르면 이번 임시회에서는 조례안 8건과 2027년도 출연안 5건, 민간위탁 동의안 6건 등을 다룬다. 삼척 유네스코 세계지질공원 지정 특별위원회 구성 결의안과 2026년도 제3차 수시분 공유재산 관리계획안도 상정될 예정이다.

첫날인 16일 오전 10시 제1차 본회의에서는 회기 결정과 조례심사특별위원회 구성 및 위원 선임 등을 진행한다. 이어 삼척향토장학재단·강원연구원·한국지방세연구원·삼척관광문화재단·강원관광재단에 대한 내년도 출연안을 심의한다.

삼척시의회.[사진=뉴스핌 DB] 2026.08.10 onemoregive@newspim.com

민간위탁 동의안은 장애인보호작업장, 영유아 실내놀이터인 삼척SOS통통센터, 작은영화관, 광산근로자복지센터 수영장, 도계공영버스터미널, 지역특화 임대형 스마트팜 등 6건이다. 석탄산업전환지역 시장·군수협의회 탈퇴 계획과 제6기 삼척시 지역사회보장계획 수립에 관한 보고도 예정돼 있다.

삼척 유네스코 세계지질공원 지정 특별위원회는 구성 결의안 처리 후 위원장과 부위원장을 선임하고 활동계획서를 작성할 예정이다. 활동계획서 승인안은 마지막 날인 23일 제2차 본회의에서 다룬다.

조례심사특별위원회에서는 행정기구 및 정원, 통합방위협의회 구성·운영, 시세 감면, 노인복지기금 설치·운용, 어르신 목욕비 및 이·미용비 지원, 투자유치 지원, 캠핑장 관리·운영 관련 일부개정조례안 7건과 개인택시운송사업의 양도·상속에 관한 제정조례안 1건을 심사한다.

주요 사업장 답사는 16일과 19~21일 등 나흘간 진행된다. 첫날에는 성남~사직 도시계획도로, 성남동 행정복합타운, 자원~우지 도로, 마달혜진아파트~국도 7호선 도시계획도로, 새천년 해안도로 해파랑 감성공원 조성사업 현장을 방문할 예정이다.

19일에는 미로 생활체육공원 파크골프장 36홀 조성사업과 삼척케이브파크178, 도계역세권 도시재생사업, 와인백화점 및 도계 펫 패밀리파크, 도계 미인폭포 탐방로 조성사업 현장을 찾는다. 20일에는 성내지구 노후주거지정비 지원사업과 삼척 골프연습장, 삼척 국민체육센터 수영장 건립사업 현장을 답사한다.

21일에는 맹방해변 침식저감 및 관광친수시설, 근덕 제2농공단지, 액화수소 신뢰성 평가센터, 임원출장소 신축, 삼척루지 체육공원, 동해안 자동차길 조성사업 현장을 방문할 계획이다.

시의회는 23일 오전 11시 제2차 본회의를 열어 조례안 8건을 처리하고 주요 사업장 답사 결과보고서 채택과 세계지질공원 지정 특별위원회 활동계획서 승인 등을 끝으로 임시회를 마무리할 예정이다.

onemoregive@newspim.com